رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

ينتظر أولياء أمور الطلبة والطالبات إعلان أسماء المقبولين في مدارس المتفوقين 2024 عبر الرابط الرسمي نتيجة مدارس ستيم 2023 لـ إعلان أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2024 .

نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس

ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم رابط خاص للاستعلام عن نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس 2024، حيث كانت مدرسة المتفوقين بعين شمس فتحت باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022-2023، خلال شهر يوليو الماضي.

وتأتي نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بناءً على تنسيق شامل يعتمد على مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى اختبارات القدرات التي أجريت للطلاب في مجالات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس من هنـــــــــا

نتيجة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

كما يوفر ايضا موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي رابط خاص للاستعلام عن نتيجة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وإعلان أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2024 .

يمكن الاستعلام عن نتيجة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من هنــــــــــــــــــا

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أسماء المقبولين في مدارس المتفوقين 2024

وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن أسماء المقبولين في مدارس المتفوقين 2024 من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وفور الإعلان عن أسماء المقبولين في مدارس المتفوقين 2024 سيتم تفعيل الرابط السابق ذكره.

وتعتبر مدرسة المتفوقين بعين شمس واحدة من أبرز مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في مصر، وهي تمنح الطلاب تعليمًا عالي الجودة يركز على تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية للطلاب.

وتضم مدرسة المتفوقين بعين شمس تخصصات العلوم والرياضيات، واللغة الألمانية هي اللغة الأجنبية الثانية إجباريًا لجميع الطلبة.

وتقدم مدرسة المتفوقين بعين شمس العديد من المزايا للطلاب، منها:

الدراسة الداخلية الإجبارية للصف الأول الثانوي، واختيارية للصفين الثاني والثالث الثانوي.

توفير المواصلات المجانية للطلاب من وإلى المدرسة.

توفير رعاية صحية شاملة للطلاب.

المشاركة في العديد من الأنشطة العلمية والثقافية.

ويسعى الطلاب المقبولون في مدرسة المتفوقين بعين شمس إلى تحقيق أهدافهم العلمية والمستقبلية، من خلال الحصول على تعليم عالي الجودة يمكّنهم من المساهمة في بناء وتطوير المجتمع المصري.