استعلم| نتيجة امتحان القبول بمدارس ستيم 2023 على موقع مدارس المتفوقين STEM

نقدم لكم نتيجة امتحان القبول بمدارس ستيم 2023، حيث يتساءل الكثير من الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للعام الدراسي الجديد 2023-2024، و مدارس المتفوقين في عين شمس.

نتيجة امتحان القبول بمدارس ستيم 2023

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مسئول عن موعد الإعلان عن نتيجة القبول بمدارس المتفوقين 2023 غداً الثلاثاء 12 سبتمبر، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

رابط نتيجة امتحان القبول بمدارس ستيم 2023

وفي هذا الإطار، يمكن للطالب المتقدم لأداء اختبارات مدارس المتفوقين التعرف علي النتائج من خلال إتباع الخطوات كما يلي:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول من خلال موقع مدارس المتفوقين STEM الرسمي عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/stem

خطوة ثانية "2": تحديد أيقونة "الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس".

خطوة ثالثة "3": كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

خطوة رابعة "4": إدخال كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

خطوة خامسة "5": كتابة الرقم القومي للطالب.

خطوة سادسة "6": كتابة التخصص الراغب في دراسته.

خطوة سابعة "7": الضغط على أيقونة "استعلام".

خطوة ثامنة "8": يظهر أمام الطالب موقفه سواء كان "القبول أو الرفض".

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين 2023-2024



واعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2023-2024:

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ألا يزيد عمره في 1 أكتوبر 2023 على 18 عامًا.

3- حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2022-2023.

4- ألا يقل مجموع درجاته في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.

5- حاصل على الدرجات النهائية في مادتين على الأقل من مواد (اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم).

6- يجتاز الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

7- يجتاز اختبار التفكير الإبداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

8- يجتاز اختبار مستوى الذكاء.

9- يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.