الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

زاد البحث عن رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023 عبر المنصات الإلكترونية من قبل أولياء الأمور المتقدمين بأوراق أبنائهم المتفوقين تعليميا لمعرفة موقفهم من القبول من عدمه خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث استقبلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلبات الإلتحاق على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 5 - 25 يوليو الماضي.

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

يستطيع أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الذين تقدموا بأوراق أبنائهم للإلتحاق بمدارس المتفوقين stem على مستوى الجمهورية والبالغ عددهم نحو 18 مدرسة خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 الاستعلام عبر الموقع الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويتم اختيار الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية بتفوق للالتحاق بمدارس المتفوقين stem من خلال نتائج الاختبارات التي تم إجراءها خلال الفترة من يوم 12 - 17 أغسطس 2023 وذلك للطلاب المستوفين الشروط في كافة محافظات الجمهورية ويشرف عليها مجموعة مميزة من أعضاء هيئة التدريس.

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موعد إعلان نتائج الالتحاق بمدارس المتفوقين stem 2023

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج قبول الحاصلين على الشهادة الإعدادية في مدارس stem على مستوى الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد في نهاية شهر سبتمبر الجاري وفقا للمخطط الزمني الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

ويتم الإعلان عن أسماء المقبولين عبر بوابة مركز التعليم الإلكتروني السابق ذكره بإدخال بيانات الطالب في الامتحانات ومحافظة إقامته والمدرسة المتقدم للالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وعقب القبول في المدارس يتطلب من ولي الأمر تقديم أوراق أبنائهم في المدرسة المقبول فيها وملء استمارة التقديم حيث تهدف مدارس سيتم إلى رعاية المتفوقين في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

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شروط الإلتحاق بمدارس stem للمتوفين

يتم إعلان نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023 واختيار الطلاب المستوفين للشروط والتي تتلخص فيما يلي:-

  • أن يكون الطالب مصري الجنسية.
  • إلا يزيد عمر الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر 2023.
  • أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية في الدور الأول 2022-2023.
  • ألا يقل مجموع الطالب عن 274.5 درجة بنسبة 98% من المجموع الكلي.
  • الحصول على الدرجات النهائية في أحد المواد الأساسية (اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات).

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