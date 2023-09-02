السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عناوين وأماكن معرض أهلًا مدارس لتقديم المنتجات الدراسية بسعر مخفض

معرض أهلًا مدارس
معرض أهلًا مدارس

يبحث الكثير من الأشخاص عن عناوين وأماكن معرض أهلًا مدارس تزامنا مع انطلاق معرض أهلًا مدارس للعام العالي خلال شهر سبتمبر الجاري حيث تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، المعرض لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات وكذلك الزى المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة لذا فإن عمليات البحث بما يخص عناوين وأماكن معرض أهلا مدارس على محركات البحث تشهد رواجاً كبيراً خلال الساعات الماضية.

عناوين معرض أهلًا مدارس

وتستعد شوادر ومعارض أهلًا مدارس في مختلف محافظات الجمهورية بالتجهيز لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات واتاحة الفرصة لأولياء الأمور لشراء مستلزمات الدراسة بأسعار معقولة بعيدًا عن استغلال التجار.

  • ويقام  معرض أهلًا مدارس بمقره الرئيسى بالقاهرة بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.
  • وفي محافظة القليوبية يقام معرض أهلا مدارس بشارع فريد ندا.
  • وفي محافظة الوادي الجديد يقام المعرض بشارع النبوى المهندس بالخارجة.
  • و في محافظة كفر الشيخ يقام المعرض بمنطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ.
  • وفي محافظة مطروح يقام المعرض بمدينة الحمّام بالعلمين.
  • وفي محافظة بني سويف يقام المعرض خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.
  • وفي  محافظة سوهاج يقام المعرض بمدينة ناصر وذلك بحي شرق سوهاج.
  • وفي محافظة الأقصر يقام المعرض بالسوق الحضري بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر.
  • وفي محافظة البحر الأحمر يقام بشارع النصر وسط مدينة الغردقة.
  • وفي محافظة البحيرة تقام معارض أهلا مدارس في مدن كفر الدوار ودمنهور وإيتاي البارود وأبو حمص.

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تخفيضات معارض أهلًا مدارس

وتشمل تخفيضات معارض أهلا مدارس البضائع المعروضة وكافة مُستلزمات المدارس وذلك بهدف رفع العناء عن كاهل المواطنين.

كما تتراوح نسب التخفيضات في أسعار الكتب الخارجية إلى 10 و15% لتتيح الفرص للأهالي لشراء الكتب بأسعار مناسبة.

وتقام معارض أهلًا مدارس خلال شهر سبتمبر بهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة، حيث لا يقتصر الأمر على الأدوات المدرسية فقط بل تشمل المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطلاب خلال الدراسة فضلا عن توفير الملابس والحقائب وكافة مشتملات واحتياجات الطلاب الدراسية.

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