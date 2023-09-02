أعلن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، انطلاق معرض "أهلا مدارس" يوم 15 سبتمبر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيضمن توافر جميع السلع والمنتجات والأدوات المدرسية والملابس بأسعار مخفضة لصالح المستهلكين.

ويعتبر المعرض الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية واتحادها العام، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فرصة جيدة لتلبية احتياجات المواطنين.

وسيتم إقامة المعرض الرئيسي بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بمركز المعارض بمدينة نصر، وجارٍ الترتيب له حالياً، وسيتضمن جميع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين.

توجيه السيسي بإعطاء حوافز للصناعة يدعم الاقتصاد القومي

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن الغرفة، قال العشري إن مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة واستثنائية في الفترة الأخيرة على كافة الأصعدة، سواء الاقتصادية أو المجتمعية والعلاقات الخارجية، والبنية التحتية الضخمة التي حدثت في مصر تشجع على الاستثمار والمشروعات القومية في القطاعات المختلفة. ولكن التوجيه الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعطاء حوافز للصناعة جاء في وقته وداعم لتوجيهات توطين الصناعة والتجارة المصرية.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء حوافز للصناعة داعم للصناعة والتجارة، لأن المنتج الذي سيتم تصنيعه سينتقل بعد ذلك إلى مرحلة التجارة، ومن ثم هذا دعم حقيقي للاقتصاد القومي. ووجه "العشري" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على الجهود في مختلف الاتجاهات والسعي الدائم إلى الدعم الاقتصادي والمجتمعي، مشيرا إلى تفاؤله الكبير مع هذه الجهود المخلصة.