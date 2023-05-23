تجديد التعاون بين غرفة القاهرة التجارية ونظيرتها المغربية لدعم الاقتصادية في البلدين

جددت غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بروتوكول التعاون المشترك الموقع بينها في عام 2016 لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب ومن ثم دعم اقتصادي البلدين.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال زيارة وفد من غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية لغرفة القاهرة.

وقع تجديد البروتوكول عن الجانب المصري احمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة وعن المغربي حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المغربية، في حضور وائل عارف المستشار التجاري بقطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة المصرية وسامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة واعضاء مجلس ادارة غرفة القاهرة شريف يحيي وايهاب سعيد واشرف خضر وكريم عنيم.

ومن بين اهداف البروتوكول التعاون في تبادل البيانات الخاصة بالسوقين المصري والمغربي والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات و الزيارات لبحث سبل زيادة التعاون المشترك بينهما والتنسيق بين رجال الاعمال في البلدين في مختلف القطاعات.

وناقش الجانبان سبل زيادة العلاقات الطيبة التي تربط البلدين على كافة الأصعدة، وتطويعها لزيادة العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة الموجودة في مصر، في ظل مرحلة التنمية والتطوير والبنية التحتية غير المسبوقة التي تحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الجانب المصري خلال هذا اللقاء المميزات الكثيرة والمتعددة التي تتمتع بها مصر مثل الموقع المتميز والفرص الاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها مع الكيانات الاقتصادية العالمية المختلفة.

وشدد “الوسيمي” في كلمة غرفة القاهرة علي اهمية الخروج بالتعاون المصري والمغربي الي سبل غير تقليدية بان يكون التعاون علي ارض الواقع ونسعي بان تكون نتائجه سريعة لافادة الجانبين خاصة في ظل دعم القيادة السياسية في البلدين مشيرا الي ان مصر بها طفرة تنموية علي كافة الاصعدة وبنية تحتية غير مسبوقة كفيلة بان تكون عاملا محفزا للاستثمار بالسوق المصري.

ونوه "الوسيمي" إلى أن غرفة القاهرة بها اكثر من 600 ألف منتسب من تاجر وصانع و مستثمر ومؤدي خدمات وتستطيع بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء ان تبحث سبل حقيقية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين مصر والمملكة المغربية وان هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بينهما.

وقال السيد حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء ان الهدف من زيارة الوفد المغربي هو زيادة التعاون الاقتصادي مع الجانب المصري من خلال غرفة القاهرة وتجديد بروتوكول التعاون سيكون له مردود ايجابي علي دعم العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية في ظل دعم قائدي البلدين لزيادة العلاقات علي كافة الاصعدة خاصة الصعيد الاقتصادي.