الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأول على مدارس المتفوقين: "أكثر مجال بحبه منذ طفولتي هو الجراحة"

عمر عبدالرحمن، الحاصل
عمر عبدالرحمن، الحاصل على المركز الأول مدارس المتفوقين

كشف عمر عبدالرحمن، الحاصل على المركز الأول على مستوى مدارس المتفوقين "stem" بشعبة العلمي علوم، كواليس إعلانه بإنه حاصل علي المركز الأول على مستوى مدارس المتفوقين، قائلاً:" مدير المدرسة كلمني وقالي إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي حاول الاتصال بيا، ولكن هاتفي كان غير متاح.. وأنني حصلت علي المركز الأول".

وأضاف “عبد الرحمن” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، اليوم: “بعدها بدأت جلسة أحضان رهيبة، وفرحنا أني قدرت أفرح كل الناس اللي نحوا.. أهم شيء بعد فضل الله وتوفيقه هو توفيق الله له في إدارة الوقت ووضع خطة للمراجعة للإلمام بالمنهج”.

كما أعرب الحاصل على المركز الأول على مستوى مدارس المتفوقين "stem"، عن أمنيته بأن يخل قسم الجراحة، قائلاً:" أكثر مجال بحبه منذ طفولتي هو الطب قسم الجراحة". 

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