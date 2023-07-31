منح كاملة لـ 50 طالبًا من المتفوقين و 20 من مدارس STEM بجامعة النيل الأهلية

قدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، التهنئة لجموع الطلاب الأوائل والمتفوقين في نتيجة امتحانات الثانوية العامة، بأقسامها العلمي والأدبي، موجهًا التهنئة ايضاً إلى أسرهم وداعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية القادمة، ومؤكدًا على دور الجامعة البحثي والأكاديمي في الاهتمام بالطلاب المتفوقين دراسيًّا، وهو دور من الأدوار المجتمعية للجامعة عهدته منذ إنشائها.

وأعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، تقديم الجامعة منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM ، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

وأكد الدكتور وائل عقل، أن جامعة النيل الأهلية لديها محاور استراتيجية أساسية ترتكز عليها وتعتبرها مجالاتها الرئيسية للعمل نحو النجاح والتنمية، وهي: التعلم – البحث العلمي – الابتكار وريادة الأعمال – التأثير المجتمعي الإيجابي، وتقوم بتقديم رسالتها التعليمية والبحثية من خلال 4 كليات هي الهندسة والعلوم التطبيقية، كلية إدارة الأعمال، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، كلية التكنولوجيا الحيوية.

وتتيح جامعة النيل إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما أن الدراسة في جامعة النيل الأهلية تتيح للخريجين فرص للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم، وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم في أهم الشركات العالمية.

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية، أن الجامعة بها هيئة تدريس ذات كفاءة عالمية ومعترف بها دوليا، وحياة جامعية نابضة بالحيوية حيث يوجد 20 ناديا طلابيا، وصالة رياضية، وتعليم قائم على المشاريع مدمجة بتخصصات مختلفة، كما أن الحد الأدنى لسنوات التخرج يمكن تحقيقه في 3.5 سنوات في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية، أو في 4 سنوات في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

وأضاف أن الجامعة لديها اعتماد دولي من بيرسون ومحلي من المجلس الأعلى للجامعات، أتاح لها أن يكون لديها شبكة عالمية من الخريجين يعملون في 20 دولة، ويشكل ذلك 25٪ من الخريجين، وتضم الجامعة مراكز البحث والمختبرات عالية التقنية التي ساهمت في تشجيع الطلاب لنشر أكثر من 100 بحث علمي دولي وكتابة مقترحات أو مشاريع تمويل، وبيئة مبتكرة وتحفيزية ساعدت على إنشاء أكثر من 50 شركات ناشئة من قبل طلاب الجامعة، وشراكات دولية ومحلية مع مؤسسات وشركات أكاديمية وصناعية متنوعة.

كما أن للجامعة برامج دراسية في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم وتجاربهم الحياتية، ويحصل طلاب فصل 23/24 على شهادة كفاءات وشهادة أخرى بالأنشطة المختلفة خارج المنهج الدراسي طوال فترة دراسته من جامعة النيل وهذه الشهادات لها فعالية كبيرة وتميزهم في سوق العمل.