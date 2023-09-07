رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

ننشر لكم نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موعد ورابط الإعلان عن نتائج مدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط نتيجة ستيم 2023-2024 لجميع المحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية.

نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

وننشر للطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، رابط نتيجة ستيم 2023 الذي تظهر من خلاله نتائج الطلاب المتقدمين للالتحاق بها والذين أدوا اختبارات تحديد المستوى في الفترة من يوم السبت 12 أغسطس ولمدة 4 أيام انتهت الثلاثاء 15 من ذات الشهر.

موعد نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

وفي هذا الإطار، من المقرر الإعلان عن نتيجة امتحان القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي الجديد 2023/2024 خلال الأيام القليلة القادمة.

موعد فتح باب التظلمات علي نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

وفي سياق متصل، يتم فتح باب التظلمات على نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023 من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لمدة 5 أيام، يتم تحديدها عقب إعلان النتائج.

خطوات الاستعلام عن نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

وفي هذا الصدد، يستطيع الطلاب والطالبات المتقدمين التعرف على نتائج قبولهم في اختبارات مدارس (STEM) للمتفوقين من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول عبر موقع مدارس المتفوقين STEM الرسمي عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/stem.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة "الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس".

الخطوة الثالثة: كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

الخطوة الرابعة: كتابة كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

الخطوة الخامسة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة السادسة: تحديد التخصص الراغب في دراسته.

الخطوة السابعة: الضغط على كلمة "استعلام".

الخطوة الثامنة: ظهور موقف الطالب من القبول أو الرفض.

المصروفات الدراسية لمدرسة المتفوقين 2023

- قيمة المصروفات الدراسية الفعلية لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التي تنفق عليه وفقا لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية العليا لإدارة تلك المدارس ويتم تسديدها ب الجنيه المصري.

- المصروفات الدراسية لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التي تقدرها اللجنة العليا وتسديد هذه النفقات ب الجنيه المصري وذلك عند اعلان عن فتح باب القبول في مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- يتم إعفاء طالب المدارس الرسمية، والرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الأول.

- ويتم دفع قيمة المصروفات الدراسية والتي تقدر بمبلغ 5000 جنيه مصري، لطالب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة.

- تتحمل الوزارة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند الاول.

- يسدد طالب المدارس الخاصة العربية والمدارس الخاصة للغات نفس المصروفات الدراسية التي تم تسديدها في مدارسهم الخاصة في آخر عام دراسي بالمرحلة الإعدادية، وذلك وفق إيصال معتمد بشعار الجمهورية من الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسته الخاصة في المرحلة الإعدادية.

- يتم سداد رسوم المصروفات الدراسية لطالب المدرسة الخاصة خلال سنوات الدراسة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem.

- يتحمل طالب المدارس الدولية النفقات الفعلية للدراسة فى مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وقيمتها 30 ألف جنيه مصري فقط لا غير لكل عام دراسي.



- يتم سداد قيمة التأمين علي جهاز اللاب توب الذي يتسلمه الطالب لما تقدر قيمته اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- ألا يتم تسجيل الطالب بالمدرسة في حالة عدم سداده المصروفات المقررة مع إعطاء الطالب فترة أسبوعين من إعلان نتيجة التقدم لتسديد المصروفات المقررة ويتم تحويله لمدرسة تابعة للتعليم العام في حالة عدم السداد.