الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023.. بالأسماء

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023 للعام الدراسي الجديد، عبر الموقع الرسمي للاستعلام عن أسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023 .

 

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023 

عقب الدخول على موقع نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023 تجد الاستعلام عن كل من

نتيجة القبول بمدارس المتفوقين 2023 فى العلوم والتكنولوجيا من هنا

نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنين من هنا

نتيجة القبول في مدرسة الضبعة المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية من هنا

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن اسماء المقبولين في مدارس ستيم 2023 ولازال يتم إجراء اختبارات المتخلفين عن مواعيد الاختبارات ويتيح موقع نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023 الاطلاع على رقم الجلوس ومقر اللجنة.

 

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ما هي مدارس المتفوقين 2023؟

ويهدف إنشاء مدارس المتفوقين في مصر إلى: رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف عن مدى الارتباط بين هذه المجالات؛ إلعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدى، وإكساب الطالب مهارات التعلم التعاونى، بالإضافة إلى إعداد قاعدة علمية متميزة، ومؤهلة للتعليم الجامعى، والبحث العلمى وتحقق الأهداف العامة لهذه المدارس بما تتضمنه من تنمية الانتماء للوطن، وايضًا نظام دراسة ومناهج متخصصة، تعتمد في تنفيذها على أساليب البحث، والتقصي، والعمل في مجموعات سواء في مناهج العلوم اإلنسانية، أو في منهج العلوم الطبيعية.

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عناوين مدارس ستيم 2023 

عناوين مدارس ستيم 2023 بالاسم المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا    

حى الأشجار - القرية الكونية أمام جامعة زويل، أكتوبر

زهراء المعادي - شارع الخمسين - خلف مدرسة المستقبل الرسمية لغات

الإسكندرية، مدينة برج العرب الجديدة - المجاورة الثالثة امام مسجد دار الأيتام والجامعة اليابانية - خلف التأمينات االجتماعية الجديدة

الدقهلية، مدينة جمصة - مدخل 15 مايو - بجوار سجن جمصة شديد الحراسة

كفر الشيخ، شارع المصنع بجوار مدرسة علي عبد الشكور

اسيوط، اسكندرية التحرير - طريق المطار - بجوار اكاديمية السادات للعلوم الإدارية

الإسماعيلية الطريق السريع - المجمع التعليمي - قبل معسكر عز الدين

الأقصر - مدينة طيبة الجديدة - التجمع األول - شارع علي بن أبي طالب - بجوار البنك الأهلي 

البحر الأحمر، الغردقة - الأحياء - مبارك 11 - خلف المدرسة الفرنسية

الغربيه طنطا - شارع الجلاء بجوار المدرسة الرسمية لغات

المنوفية، سرس الليان - بجوار قسم الشرطة

القليوبية، مدينة العبور - الحي التاسع - امام عمارات دار مصر

الشرقية، الزقازيق - منطقة لكوظ -قسم ثاني- شارع وادي النيل- طريق المشاية - امام مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية

 قنا، مدينة قنا الجديدة - مجمع خدمات الحي االول - بجوار المدرسة االلمانية

بني سويف، المجاورة الثالثة - الحي الثالث - مدينة بني سويف الجديدة - شرق النيل

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