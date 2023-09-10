تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 وخطوات الحصول على نتيجة التنسيق

تصدر موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وترتفع عمليات البحث على موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور والطلاب بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، وذلك في ظل استقبال موقع التنسيق الالكتروني استقبال طلبات تسجيل رغبات الطلاب الناجحين.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين والطلاب بمحافظات مصر لمعرفة موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، يرصد لكم موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخراً يومياً لمعرفة طرق التسجيل رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي، وذلك عقب بدء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في فتح موقع التنسيق الالكتروني.

موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023

يمكنك الأن معرفة موعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 عقب الإعلان عنه رسمياً بعد الانتهاء من عمليات المراجعة، حيث من المقرر غلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023، يوم الاثنين المقبل الموافق 11 سبتمبر 2023، وتستطيع الان الدخلو عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بكل سهولة وبضغطة واحده من خلال هذا اللينك: “ هنا ”.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

هناك بعض الخطوات السهلة التي يجب أن يتبعها ولي الأمر أو الطالب للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - في البداية يقوم الطالب أو ولي الأمر المستعلم بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط حتى يتمكن من تسجيل البيانات الخاصه به: أضغط هنا.

2 - ثم يقوم الطالب المستعلم بالضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3 - ثم يقوم الطالب في اختيار أيقونة نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات.

4 - ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته بشكل صحيح وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري، ثم الضغط على عرض.

5 - وفي المرحلة الأخيرة ستظهر لك نتيجة الترشيح شاملة بيانات الطالب والكلية واسم الجامعة.