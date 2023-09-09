إلكترونيا.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

تحرص شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على توفير العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائها، ومن أهم هذه الخدمات هي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، والتي تتيح للعملاء معرفة قيمة فاتورتهم قبل وصولها إلى المنزل، من خلال عدد من الطرق المختلفة.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

تتوفر خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال عدد من الطرق المختلفة، وهي:

الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة: يمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورتهم من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة على شبكة الإنترنت، وإدخال رقم المشترك ورقم العداد.

الاستعلام عن طريق تطبيق الهاتف المحمول: توفر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تطبيقًا للهاتف المحمول يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، بعد تنزيل التطبيق من متجر التطبيقات.

الاستعلام عن طريق الهاتف: يمكن للعملاء الاستعلام عن فاتورتهم من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة على الرقم 27736996.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، اتبع الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني لـ شركة كهرباء جنوب القاهرة .

اختر خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء .

ادخل رقم المشترك ورقم العداد.

اضغط على زر "استعلام".

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال تطبيق الهاتف المحمول

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال تطبيق الهاتف المحمول، اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق "جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق واضغط على زر "الاستعلام عن الفواتير".

ادخل رقم المشترك ورقم العداد.

اضغط على زر "استعلام".

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال الهاتف

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال الهاتف، اتبع الخطوات التالية:

اتصل بـ الخط الساخن لشركة الكهرباء على الرقم 27736996.

اضغط على رقم 1 للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

ادخل رقم المشترك ورقم العداد.

انتظر حتى يتم الاستعلام عن الفاتورة.

ملاحظات

يجب إدخال رقم المشترك ورقم العداد بشكل صحيح حتى يتم الاستعلام عن الفاتورة بشكل صحيح.

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة من خلال أي طريقة من الطرق السابقة.

أهمية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تساعد خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة العملاء على معرفة قيمة فاتورتهم قبل وصولها إلى المنزل، وذلك من أجل الاستعداد لسدادها في موعدها المحدد، كما تساعد هذه الخدمة العملاء على التعرف على الاستهلاك الشهري للكهرباء، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك.