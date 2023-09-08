كيفية تسديد فاتورة الغاز شهر سبتمبر إلكترونيا 2023

تزايد البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2023 وكيفية سداد ودفع الفواتير إلكترونيًا.

ولم يتبقى سوى أيام قليلة على تسديد فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2023، لذا يبحث الكثيرون عن طريقة الدفع الإلكتروني لتجنّب غرامات التأخير والتي تؤثر على المتخلفين للدفع بشكل كبير.

وفي السطور التالية؛ تستعرض "الدستور" كيفية تسديد فاتورة الغاز شهر سبتمبر إلكترونيا بطريقة مُبسطة، وذلك ضمن سلسلة خدمية نقدّمها للمتابعين عبر موقعنا الإلكتروني وحساباتنا الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، ولمعرفة مزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــا.

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كيفية تسديد فاتورة الغاز شهر سبتمبر إلكترونيا

قدمت شركة بتروتريد العديد من الخدمات الإلكترونية لعملائها وذلك بهدف تسهيل إجراءات إدخال قراءة عداد الغاز ودفع فواتير استهلاك الغاز الطبيعي بشكل إلكترونى، وفيما يلي نظم الدفع الإلكتروني التي توفرها بتروتريد:

1- الموقع الإلكترونى

قامت شركة بتروتريد بالتعاون مع فورى و بنك مصر بإتاحة دفع فواتير الغاز الطبيعى عن طريق الموقع الإلكترونى للشركة وذلك من خلال اللينك التالى هنــــــــــــــــا.

2- المحافظ الإلكترونية

اتفقت الشركة مع عدة محافظ إلكترونية للتسهيل على العملاء دفع فواتير الغاز الطبيعي وهى:

• محفظة الفون كاش من البنك الأهلى .

• محفظة BM من بنك مصر.

3- المواقع الإلكترونية

• موقع ماي فورى.

• موقع جوميا .

4- ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري عليه علامة:

• فورى

• ضامن

• مصاري

• آمان

• E-finance

• خدماتي

• BEE

5- مكاتب البريد المصري

إذا كان لديك أي استفسار من فضلك اختار أحد طرق التواصل التالية :

• اتصل بخدمة العملاء المركزية على 1122 من أي محمول .

• اتصل بخدمة الرد الصوتي التفاعلي على 5727 من أي محمول، أو بـ 09000727 من أي خط أرضي.

• أو راسل الشركة على صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك" الصفحة الرسمية لشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد".

آخر موعد لتسديد فاتورة الغاز شهر سبتمبر 2023

أتاحت شركة بتروتريد "الخدمات التجارية البترولية" لعملائها من كافة محافظات الجمهورية سداد كافة فواتير الاستهلاك الشهري قبل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 لشركة بتروتريد بداية من يوم 5 إلى يوم 30 سبتمبر 2023 وفقاً للمواعيد التي حددتها بتروتريد petrotade للغاز الطبيعي لكافة العملاء من جميع المحافظات.