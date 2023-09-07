الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لتحقيق التحول الرقمي.. "بتروتريد" تبدأ في تنفيذ منظومة "SAP"

الدكتور وسيم وهدان
الدكتور وسيم وهدان

استقبل الدكتور وسيم وهدان، رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات التجارية البترولية « بتروتريد »، اليوم الخميس، ممثلو شركة إدراكي للحلول الرقمية، لاستعراض خطوات مشروع SAP، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع.

 بتروتريد تبدأ في تنفيذ منظومة SAP 

وكشف بيان للشركة، أن عدد من قيادات «بتروتريد» عقدوا اجتماعا مع ممثلي الشركة ضم الدكتور محمد عبد الحميد، رئيس شركة إدراكي المنفذة للمشروع، وتم بحث سبل تنفيذ المشروع.

ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل تماشيا مع أهداف محور التحول الرقمي في برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول الذي أطلقته وزارة البترول و الثروة المعدنية. 

ونظام ساب هو نظام يجمع التطبيقات المتكاملة للشركة ويربطها في مجموعة ذكية على منصة رقمية، وتعرف "ساب" أنها واحدة من الشركات الرائدة عالميا في تطوير حلول معالجة البيانات وتدفق المعلومات، فنظام ساب يوفر للشركات تحكم أفضل في شؤونها المالية ما يساعدها على إدارة مواردها بكفاءة، ويستخدم في العديد من الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، ويمكن تخصيص استخدام ساب حسب احتياجات ومتطلبات كل شركة.

وفي السياق، أعلنت «بتروتريد» في وقت سابق، لعملائها من مستخدمي الغاز الطبيعي مد فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية إلى يوم ٢٧ من كل شهر بدلا من يوم ٢٠.

يأتي ذلك في إطار جهود الشركة للتيسير على عملائها و تشجيعا لهم لإرسال القراءة عن بعد وتفعيل أدوات التحول الرقمي المتاحة، حيث وفرت شركة بتروتريد لعملائها ١٥ طريقة لتسجيل القراءات عن بعد، ودفع الفواتير إلكترونيا.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 وطرق الدفع الإلكترونية

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

وعلى وجه آخر، شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة والتى ناقش خلالها عدد من وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعى والغاز المسال فى تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون، وضمت الجلسة إكبيريكى إيكو وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز، وباباك أريادجى نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولى.

بتروتريد تبدأ في تنفيذ منظومة SAP وسيم وهدان بتروتريد شركة إدراكي للحلول الرقمية شركة الخدمات التجارية البترولية

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رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 وطرق الدفع الإلكترونية

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