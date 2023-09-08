الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عياري 18 و 21.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، ارتفاعاً جديداً، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشاراً في البلاد، بنحو 10 جنيهات، ليصل سعر الشراء إلى 2210 جنيهًا للجرام و2190 للبيع، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24، وهو أعلى عيار في السوق المحلية، 2525 جنيهًا للشراء و 2502 للبيع .

 

أسعار الذهب في مصر للبيع والشراء

وجاء ارتفاع أسعار الذهب في مصر للبيع والشراء، مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب في تعاملات اليوم إلى 1832 دولارًا للأونصة.

 

عيار 18 بكام النهاردة

شهد سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، ارتفاعًا جديدًا، حيث ارتفع بنحو 10 جنيهات، ليصل سعر الشراء إلى 1894 جنيهًا للجرام و1877 للبيع ، وجاء ارتفاع سعر الذهب عيار 18 اليوم، مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، حيث ارتفع سعر أونصة الذهب في تعاملات اليوم إلى 1832 دولارًا للأونصة.

وتُعتبر مصر من الدول التي ترتبط أسعار الذهب فيها ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية، حيث يتم تحديدها بناءً على سعر الذهب في بورصة لندن.

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توقعات أسعار الذهب في مصر للبيع والشراء

يتوقع العديد من المحللين والمستثمرين أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع التضخم العالمي، وضعف الاقتصاد العالمي، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

ويتوقع ساكسو بنك أن يرتفع سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بنهاية عام 2023، بينما يتوقع بنك سوسيتيه جنرال انخفاض سعر الذهب إلى 1500 دولار للأونصة بنهاية العام نفسه.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب في مصر

يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب في مصر، من أهمها:

سعر الذهب عالمياً: ترتبط أسعار الذهب في مصر ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية، حيث يتم تحديدها بناءً على سعر الذهب في بورصة لندن.

أسعار الفائدة: يُعتبر ارتفاع أسعار الفائدة عاملًا سلبيًا بالنسبة للذهب، حيث يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه، وذلك لأن الذهب لا يُدر عائدًا.

التضخم: يُعتبر ارتفاع التضخم عاملًا إيجابيًا بالنسبة للذهب، حيث يُعتبر الذهب أحد الأصول التي تحافظ على قيمتها في ظل ارتفاع التضخم.

الصراعات السياسية والاقتصادية: تؤدي الصراعات السياسية والاقتصادية إلى زيادة الطلب على الذهب، وذلك باعتباره أحد الأصول الآمنة التي تُستخدم للتحوط من المخاطر.

اتجاهات الاستثمار: تؤثر اتجاهات الاستثمار على أسعار الذهب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على الذهب في السوق الاستثمارية إلى زيادة أسعاره.

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