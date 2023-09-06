التموين: انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون له أثر كبير على انخفاض أسعار الذهب

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الذهب تراجع عالميًا، مشيرًا إلى أن سعر الذهب عيار 21، انخفض من 2220 إلى 2200.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السعر مناسب جدًا وليس بعيدًا عن السعر العالمي، مؤكدًا أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة في أسعار الذهب.

وزارة التموين ستتقدم بطلب لتمديد مبادرة "زيرو جمارك"

وتابع أن وزارة التموين ستتقدم بطلب لتمديد مبادرة "زيرو جمارك" لمجلس الوزراء لأنها كان لها فوائد كثيرة، كما أن انضمام مصر للبريكس، له فوائد كثيرة وله علاقة قوية جدًا بالذهب لأنه سيقوي العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش ويعطي فرصة لتراجع أسعار الذهب، كما أن له مردود قوي جدًا على الاقتصاد المصري.

وأكد أن أسعار الذهب في الوقت الحالي مواتية جدًا وذلك وسط التوترات العالمية، مشيرًا إلى أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 17800، مختتمًا كلامه بأن الذهب زينة وخزينة ومخزن قيمة.