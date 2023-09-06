الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التموين: انضمام مصر لـ"بريكس" سيكون له أثر كبير على انخفاض أسعار الذهب

ناجي فرج، مستشار
ناجي فرج، مستشار وزير التموين

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الذهب تراجع عالميًا، مشيرًا إلى أن سعر الذهب عيار 21، انخفض من 2220 إلى 2200.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السعر مناسب جدًا وليس بعيدًا عن السعر العالمي، مؤكدًا أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بقوة في أسعار الذهب.

وزارة التموين ستتقدم بطلب لتمديد مبادرة "زيرو جمارك" 

وتابع أن وزارة التموين ستتقدم بطلب لتمديد مبادرة "زيرو جمارك" لمجلس الوزراء لأنها كان لها فوائد كثيرة، كما أن انضمام مصر للبريكس، له فوائد كثيرة وله علاقة قوية جدًا بالذهب لأنه سيقوي العملة المحلية ويعطيها فرصة للثبات والانتعاش ويعطي فرصة لتراجع أسعار الذهب، كما أن له مردود قوي جدًا على الاقتصاد المصري.

وأكد أن أسعار الذهب في الوقت الحالي مواتية جدًا وذلك وسط التوترات العالمية، مشيرًا إلى أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى 17800، مختتمًا كلامه بأن الذهب زينة وخزينة ومخزن قيمة. 

ناجي فرج سعر الذهب انضمام مصر للبريكس سيقوي العملة المحلية تراجع أسعار الذهب مبادرة زيرو جمارك

مواد متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى محلات الصاغة المصرية

هل يتم تقويم الذهب بحسب سعر البيع أم الشراء؟.. "الإفتاء" تجيب

أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضًا طفيفًا في السوق المحلي

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. التموين: لولا مبادرة زيرو جمارك لوصل سعر الجرام لـ3000 جنيه

الأكثر قراءة

استشاري نفسي عن "عنتيل مدينة نصر": مريض بالبيدوفيليا والهوس الجنسي

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار حدائق القبة المُنهار

محمد هنيدى يعلق على إيرادات مرعى البريمو

رسميًا.. الشباب السعودى يعلن رحيل مدربه ويستعين بمدرب الإسماعيلى السابق

الأرصاد تكشف ذروة موجة الحر الشديدة التى تضرب البلاد وموعد انتهائها

اعتماد جميع الكليات بكافة تخصصاتها لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

محمد رفعت

الرئيس !

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال