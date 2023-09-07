آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 شركة بتروتريد

بداية من 5 وحتى آخر سبتمبر

أتاحت شركة بتروتريد "الخدمات التجارية البترولية" لعملائها من كافة محافظات الجمهورية سداد كافة فواتير الاستهلاك الشهري قبل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر 2023 لشركة بتروتريد بداية من يوم 5 إلى يوم 30 سبتمبر 2023 وفقاً للمواعيد التي حددتها بتروتريد petrotade للغاز الطبيعي لكافة العملاء من جميع المحافظات.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

أتاحت شركة بتروتريد لعملائها على مستوى الجمهورية إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال رابط إلكتروني لشهر سبتمبر هو https://www.petrotrade.com.eg/web/

طرق سداد فواتير الغاز واماكن السداد

أتاحت شركة بتروتريد لعملائها عدة وسائل لتمكينهم من دفع الفواتير بسهولة حيث يمكن السداد من خلال أحد مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو خدمات التحصيل الإلكتروني (فوري، أمان،…)

ومن ذلك ما يلي:

1- الدفع من خلال (فوري، أمان، bee، خدمة فودافون كاش، ماكينات البنك الآلي،…)

2- دفع الفواتير من خلال مندوبي الشركة في كافة المحافظات والتي تتلخص مهامهم في تسجيل قراءة العداد ودفع فواتير الاستهلاك.

الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2023

للاستعلام عن فاتورة الغاز يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول عبر موقع شركة الخدمات التجارية البترولية من خلال الضغط على هذا الرابط

https://www.petrotrade.com.eg/web/

ثانياً: اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

ثالثاً: تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…).

رابعاً: إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له.

خامساً: الضغط على كلمة استعلام.

سادساً: تظهر إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه قيمة الفاتورة الشهرية.

سابعاً: اختيار وسيلة دفع معتمدة من الوسائل المذكور في التقرير.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي شهر سبتمبر 2023

أتاحت شركة بتروتريد عدة طرق للاستعلام عن قيمة الفاتورة وهي كالتالي:

الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الخدمات التجارية البترولية.

تطبيق بترومتر عبر الهاتف المحمول.

اتاحت شركة بتروتريد عدة أرقام ساخنة للاستعلام عبر الخط الأرضي على رقم 09000727 أو عبر الهاتف المحمول على رقم 5727 أو عبر 17196.