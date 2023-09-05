الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حدوث تسريب مفاجئ.. إنهاء إصلاح خط الغاز الطبيعي بحي غرب مدينة أسوان

مكان الواقعة
مكان الواقعة

أنهت الجهات المختصة بمحافظة أسوان، أعمال إصلاح في خط الغاز الطبيعي، وذلك بعد حدوث تسريب مفاجئ فيه، وذلك بحي غرب مدينة أسوان، والتى تعد الواقعة الثانية خلال أيام قليلة. 

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع تسريب بخط الغاز الطبيعي بمنطقة حى غرب المدينة، ولم يسفر ذلك عن وقوع أى أصابات أو خسائر في الأرواح.

انتقال الجهات المختصة 

وانتقلت الجهات المختصة  لمعاينة واقعة تسريب خط الغاز الطبيعي بحى غرب المدينة، والتوصل إلى أسبابها للسيطرة عليها.

وتمكنت الجهات المختصة من إنهاء أعمال أصلاح تسريب خط الغاز الطبيعى، ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

تواجد سيارات الإسعاف المطافئ وتحسبًا لحدوث طوارئ 

وشهد حى غرب مدينة أسوان وتحديدًا منطقة كسر خط الغاز الطبيعى أثناء عملية التصليحات تواجد رجال الأمن، وسيارات الحماية المدنية، وأيضا الإسعاف، كتأمين للمواطنين والحفاظ على صحتهم وتحسبًا بوقوع أي طوارئ. 
 وكانت محافظة أسوان أعلنت حدوث عطل مفاجئ في خط الغاز الطبيعي الرئيسي، وأنه يتم التعامل الفوري والسريع معه من خلال الجهات والأجهزة المعنية.

مناطق الانقطاع

وفي وقتٍ سابق، ناشدت محافظة أسوان، الشركة المختصة بعدم استعمال أجهزة السخانات والبوتاجاز التي تعمل بالغاز الطبيعي في المنازل أو المخابز أو أي أنشطة أخرى خلال 4 ساعات، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة الوضع لطبيعته.

وشملت مناطق انقطاع الغاز والتى شملت مدة انقطاع الخدمة عنها 4 ساعات أطلس وصولًا للمدخل الشمالي، والجوزيرة وشرق البندر ومحيط عمارة الأسيوطى وكسر الحجر والحصايا والنفق والمحمودية وطريق السادات والعقاد وامتداد العقاد والرضوانية وعزبة العسكر والكرور وكل المناطق المحيطة حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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