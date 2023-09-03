ما الفرق بين الغاز الطبيعي والمسال؟.. فروق قد لا تعرفها

تلعب الطاقة دورًا أساسيًا في دعم حياتنا اليومية وتطور الاقتصادات الوطنية، فهناك العديد من مصادر الطاقة المختلفة التي تستخدم لتلبية احتياجاتنا، ومن بينها يأتي الغاز الطبيعي والغاز المسال كمصدرين مهمين.

فروق قد لا تعرفها

ويوضح «الدستور» الفرق بين الغاز الطبيعي والغاز المسال وتطبيقاتهما المتنوعة في مجالات مثل التوليد الكهربائي والتدفئة والصناعة والنقل.

أولاً الغاز الطبيعي:

هو مصدر للطاقة الطبيعي يتكون أساسًا من الغازات المكونة للغالبية العظمى من الميثان، يتم استخراجه من الآبار الطبيعية في الأرض، ويكون عادة في شكل غاز عند درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي العادي.

مكونات الغاز الطبيعي

كما يتكون الغاز الطبيعي من الغاز الميثان (CH4) بنسبة عالية تصل إلى حوالي 90%، ولكنه يحتوي أيضًا على نسب صغيرة من الإيثان والبروبان والغازات الأخرى.

الاستخدامات:

يستخدم الغاز الطبيعي على نطاق واسع لتوليد الكهرباء والتدفئة المنزلية والتشغيل الصناعي وكذلك في مجال النقل، وتشغيل الأفران والمواقد.

التخزين والنقل:

ينقل الغاز الطبيعي عبر أنابيب الغاز ويتم تخزينه في صهاريج ضغط عالي.

ثانياً الغاز المسال:

هو الغاز الطبيعي الذي يتم تبريده وتكثيفه ليتحول إلى سائل في درجات حرارة منخفضة جدًا، وضغط مرتفع يمكن نقله وتخزينه بسهولة كسائل، ويتحول إلى غاز عندما يتم تسخينه، ويتألف الغاز المسال أساساً من البروبان والبيوتان، وقد يحتوي على نسب منخفضة من الإيثان والميثان.

الاستخدامات:

يستخدم الغاز المسال أساسًا في التدفئة المنزلية والاستخدامات التجارية والصناعية وأيضًا كوقود للمركبات، كما يستخدم بشكل رئيسي في تعبئة أسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي والصناعي.

وتعتمد الدول على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجاتها المتزايدة، ولذلك يعتبر الغاز الطبيعي هو شكل الغاز الأصلي المستخرج من الأرض، بينما الغاز المسال هو الغاز الطبيعي المبرد والمكثف لسهولة نقله وتخزينه.