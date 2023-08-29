بقيمة 3.5 مليار دولار.. "بريتش بتروليوم" تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى مصر

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، مع برنارد لوني الرئيس التنفيذى لشركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية، والمهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى للشركة البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خطط الشركة لضخ استثمارات في مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها في مصر بالبحر، وموقف أنشطة وبرامج الاستكشاف التي تعمل عليها حاليًا.

3.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر

وفى بداية اللقاء، رحب "الملا" برئيس الشركة البريطانية الكبرى، مشيرًا إلى أن حرص رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية خلال الآونة الأخيرة على الحضور إلى مصر؛ يعكس المصداقية والاهتمام بزيادة أنشطتها وضخ المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أن إعلان الشركة البريطانية خططها لضخ استثمارات كبيرة مع شركائها فى مجال الغاز الطبيعى بمناطق عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ يعد رسالة ثقة فى مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع البترول والغاز بصفة خاصة.

من جهته؛ أوضح برنارد لوني أن حجم الاستثمارات التى ستضخها الشركة فى مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعى يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مرشحة للتضاعف، حال النجاح فى تحقيق اكتشافات جديدة.

وقال إن الشركة تمضى قدمًا لتطوير استثماراتها فى مصر والتوسع في تطوير موارد الغاز الطبيعي، معربًا عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى واللقاء المثمر معه أمس، من أجل دفع علاقات التعاون والشراكة المتميزة.

وتعتزم الشركة البريطانية حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الحالى 2023، بواقع بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين بمنطقتى شمال كينج مريوط وشمال غرب أبوقير بالبحر المتوسط، وهى أحدث المناطق التى وجهت إليها الشركة استثماراتها، كما تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد بتقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية، وجار معالجة البيانات والتقييم.

وتناول اللقاء أيضًا اهتمام الشركة البريطانية بزيادة أعمالها واستثماراتها فى مجال الغاز الطبيعى بمنطقة شرق البحر المتوسط في أعقاب النجاحات، التى شهدتها وتدفق استثمارات كبريات الشركات العالمية إليها.

كما تم بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، حيث أشار "الملا" إلى أن قطاع البترول يعمل على زيادة التعاون المثمر وتنميته مع أكبر شركة بريطانية للغاز والبترول، ويعمل بالتوازى على تنويع مجالات التعاون مع الشركة لتشمل المساهمة فى بناء القدرات البشرية ومشروعات خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء والمستدامة والهيدروجين.

وأكد الوزير ورئيس الشركة البريطانية، خلال اللقاء، تطلعهما إلى دفع التعاون فى تطبيق حلول خفض الانبعاثات وإزالة الكربون والاستثمار فى الطاقة الخضراء والمتجددة وإنتاج الهيدروجين فى إطار توجه الدولة لإقامة شراكات مثمرة فى هذه المجالات مع الشركات العالمية.

وفى ختام اللقاء، أهدى رئيس الشركة البريطانية درعًا تذكارية لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بمناسبة مرور 60 عامًا على عمل الشركة فى مصر وشراكتها مع قطاع البترول والغاز.

يشار إلى أن الشركة البريطانية تستثمر حاليًا كمشغل رئيسي بنجاح فى حقلى غاز أتول ورأس البر فى شرق البحر المتوسط، إلى جانب حقل ريفين فى غرب المتوسط، كما بدأت ضخ الاستثمارات وبرامج عمل للاستكشاف فى مناطق شمال كينج مريوط وشمال غرب أبوقير وشمال الطابية البحرية.