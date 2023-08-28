ارتفاع أسعار البترول والنفط.. وخام برنت يسجل 84.75 دولار

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع أسعار البترول، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن وتيرة النمو وكذلك زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية قد تضعف الطلب على الوقود.

وذكر تقرير وزارة البترول، تسجيل خام برنت 84.75 دولار، فيما حقق أمس 84.50 دولار، وسجل خام غرب تكساس 80.21 دولار، وحقق أمس 79.82 دولار، وحقق خام أوبك 85.71 دولار، وسجل أمس 85.71.

وسبق، أوضحت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، أن الأسواق تحسنت بعد احتمالية تزايد إمدادات العملاق الروسي من البترول والنفط بالأسواق خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع صادراتها، والتي تعد من كبار منتجي النفط عالميا.

وتابع التقرير أن البيانات الروسية كشفت بأن إجمالي صادرات النفط الخام بلغ 7.7 مليون طن بشهر أغسطس، مقابل 7.5 مليون طن بشهر يوليو الماضي، وهو ما تسبب في تزايد الضغوط الهبوطية على أسعار النفط.