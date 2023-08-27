الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نقابة البترول تنظم ندوة حول قانون المخدرات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، برئاسة محمد جبران رئيس النقابة والقائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، ندوة حول القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف بقطاع البترول.

وخلال الندوة ألقى الدكتور هانى السنوسى، رئيس مجلس إدارة المركز الطبى للعاملين بالبترول، كلمة حول التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، والتي يشترط فيها ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

وكشف بيان من النقابة العامة للعاملين بالبترول أن الندوة تحت رعاية الهئية العامة للبترول، برئاسة المهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة، وشهدت حضور المحاسب رضا عفيفى مدير عام الشئون الإدارية بشركة مصر للبترول والمشرف على منار مصر للبترول، وبحضور العاملين بالقطاع من مختلف الشركات.

أمانة الخدمات بنقابة البترول تعقد اجتماعها الدورى

وفي السياق، عقدت أمانة الخدمات للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول اجتماعها الدوري بحضور محمد جبران، رئيس النقابة، والذي أشاد بدور الأمانة خلال الدورة الحالية والمجهود المبذول في تقديم الخدمات المختلفة في الفترة الأخيرة منها مشاتي ومصايف للعاملين بالقطاع، وتشغيل عمارات النقابة بمصيف رأس البر بعد تطويره، وكذلك توفير احتياجات العاملين في المواسم مثل كحك العيد وحلوى المولد النبوي وبالتقسيط للعاملين.

كما أبرز دور الحكومة في تخطي المرحلة الحالية بالرغم من التحديات والأزمات التي يمر بها العالم أجمع والدول العربية بشكل خاص، إلا أن مصر بتكاتف شعبها وحكومتها ستبقى صامدة، وستبقى ملاذًا آمنًا لكل من يلجأ إليها بفضل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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