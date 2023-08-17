الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

​البترول: تراجع أسعار النفط العالمية وخام برنت يسجل 83.34 دولار

صورة _ ارشيفية
صورة _ ارشيفية

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن تراجع أسعار البترول بعد انخفاضها على مدار الجلسات الثلاث الماضية، وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الصين واحتمال زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على الوقود فى أكبر الدول الاقتصادية فى العالم.

 وضغطت المخاوف الاقتصادية في الصين والمخاطر فى وول ستريت على أسواق البترول، بالتزامن مع تزايد قوة الدولار.

ويراقب المحللون عن كثب البيانات الاقتصادية الصينية وتحركات السياسة الحكومية، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة، حيث يمكن لمنتجي البترول في البلاد البدء فى زيادة الإنتاج لكسب حصة في السوق وسط تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة أوبك +.

وكشف تقرير البترول، عن تسجيل خام برنت 83.34 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 79.18 دولار، وسجل خام أوبك 87.82 دولار.

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