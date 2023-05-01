محمد جبران: مصر شهدت فى عهد الرئيس السيسى مئات المشروعات القومية العملاقة

وجه محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، بمناسبة احتفالات الدولة المصرية بالذكرى الواحد والأربعين لأعياد تحرير سيناء التحية إلى روح كل شهيد دفع حياته ثمنا زهيدا من أجل هذا الوطن، وكل مقاتل ضحى فى معارك التحرير ومواجهة جحافل الإرهاب والتطرف، وتحية لجيش مصر العظيم بقيادة الرئيس الحكيمة الذى خاض أخطر معاركه وحارب باسم الإنسانية وعبر بنا من الهزيمة إلى النصر في معارك الكرامة والشرف حفاظا على كيان الدولة المصرية واستقرارها، وأيضًا تحية لرجال الشرطة البواسل، الذين وقفوا صفا واحدا، من أجل الدفاع عن هوية الوطن، وحقه في التقدم، وقدموا دمــاءـهم مـن أجـل شـعبنا وطننا الذي نعيش تحت ظلاله.

كما قدم محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، التحية لعمال مصر الذين وقفوا مع كل فئات الشعب في خندق واحد طوال هذه المعارك، كحائط صد صعب المنال، رجال لم يسمحوا بوعيهم وإدراكهم، للمؤامرات أن تخترقهم أو تنال من تراب هذا الوطن، وداعمين مساندين لقيادتهم فى أصـعب الظـروف، ومدركين أن الرد الوحيد على التحديات هو الترابط والعمل والإصرار على البناء.

وأضاف محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، خلال كلمته، أن احتفالنا هذا العام بعيد العمال، وسط تحديات عالمية، وإقليمية ضخمة، تجتاح العالم كله، بدأت بجائحة كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الأزمات، التي تهدد الاستقرار العالمي، وترهق اقتصاديات الدول، ومن بينها مصر، والنتيجة ارتفاع معدلات التضخم، في كل دول العالم، وزيادة أسعار السلع، وكان للعمال وأسرهم النصيب الأكبر والمباشر، من هذه الآثار السلبية على مختلف قطاعات العمل، من الإغلاق المؤقت لبعض الشركات والمؤسسات، الى ارتفاع أسعار مواد الانتاج، مع أزمات التجارة الدولية، وكانت لسياستكم الحكيمة، الأثر الأكبر في التخفيف، من زيادة الأسعار، التي اجتاحت العالم، بإجراءات وقرارات حاسمة، لصالح الطبقة العاملة ومحدودي الدخل، منها زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وإقرار علاوة غلاء المعيشة ورفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، بنسبة ٤٨,٨% للتخفيـف عن كاهل المواطنين، وغيرها من الإجراءات، التي استهدفت بالأساس توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وحماية العامل البسيط.

ووجه رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، كلمة للرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال، معكم يا فخامة الرئيس، حفرنا قناة السويس الجديدة، فى عام، وأنفاق أسفلها فى عام ونصف، ومحطات كهرباء في عامين، وعشرات المدن الجديده، قضيتم بها على العشوائيات وأزمة الإسكان معكم تم إنشاء أكبر شبكة طرق ووسائل مواصلات حديثه ومئات المشروعات القومية العملاقة التي كانت تحتاج عشرات السنوات ولكنها أقيمت بإرادتكم وأيدى العمال.. معكم تم إنشاء عاصمة إدارية، كانت حلما وأصبح حقيقة على أرض الواقع، نعم كما قلت فخامتكم: لم يكن ليتم ذلك إلا بسواعد عمال مصر وقوة الشعب المصرى ... وإننا على ثقة بأن عجلة الإنتاج لن تتوقف عند هذا الحد بل ستستمر.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نعم في الماضي بنينا حضارة يقف العالم أمامها منبهرا، حتى الآن ... والآن، يبنى عمالنا الأوفياء، في طليعة الشعب المصرى، الجمهورية الجديدة وها نحن نشهد افتتاح قلعة من قلاع الصناعة مصنع الشرقية للسكر كما تم بناء مصر للغزل والنسيج فى المحلة الكبري، ومصنع للسكر في المنيا، مصنع للأسمنت فى بنى سويف، وعشرات المجمعات الصناعية فـــــــى الكيماويــــــات والأدويه، والجلود والأثاث، والصــناعات الالكترونية، ومنها الاكتفاء الذاتي من الغاز في قطاع البترول، كما تم التحديث لأدوات الانتاج، في المصانع القائمة، التي لم تمسها يد التطوير من عشرات السنين

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، سيادة الرئيس القائد باسم جمـاهير العمال نحلم معكم بمعاشات تساوى أخر أجر لمن افني حياته وشبابه فى العمل، وحتي يستطيع مواجهة أعباء الحياه، وبتوجيهات سيادتكم

وأضاف محمد جبران خلال كلمته تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة، وكذلك التأمين الصـحي الشامل الذي يضمن، علاج جميع طوائف الشعب المصري.

وقال محمد جبران، نحلم بربط كل الجامعات التكنولوجيه، وكليات الهندسه والزراعه، والمعاهد ومدارس التعليم، الصناعي والزراعى، في كل أنحاء الجمهورية، بمصـانعنا ومشروعاتنا، في القطاعين العام والخاص، حتى يـرتبط التعليم بالتدريب العملى الحقيقي، وأضاف: نحلم معكم، بأن يضخ القطاع الخاص أمواله، واستثماراته فى شـرايين الصناعة، بعد أن مهدتم لهـم الطريق بالبنية التحتية، والتشريعات والتسهيلات غير المسبوقة.

وفي ختام كلمته، قال محمد جبران، إن عمال مصر يشرفهم أن يتقدموا لسيادتكم بكل التقدير والاعتزاز لرؤيتكم السديدة المطابقة لرؤية شعب أبى يطمح لأن يمضى لمستقبل أفضل بعزم وثقة ويتمنى أن يحيا حياة كريمة في ظل قيادة حكيمة وسياسة رشيدة.

وتقدم محمد جبران باسم الاتحاد العام لنقابات عمال مصـر بدرع تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واختتم قائلا: دمتم لنا زعيما وقائدا حفظ الله مصر وطنناً عزيزاً آمناً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.