الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

إيراداتها تخطت الـ10 مليارات جنيه.. وزير البترول يشيد بجهود شركة «بترومنت»

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة شركة "بترومنت" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من مقر الهيئة العامة للبترول، بحضور رئيس مجلس الإدارة، المهندس خالد إبراهيم، ونواب رئيس الهيئة.

اجتماع مجلس إدارة شركة بترومنت

وأكد الملا على استمرار دعم الوزارة شركات القطاع القوية، حيث أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية "بترومنت"، زيادة الأرباح بنسبة تطور بلغت 38% خلال النصف الأول من 2023، كما تجاوزت نسبة تحقيقها لمخطط الأعمال 152% بقيمة تتخطى 360 مليون جنيه.

10 مليارات جنيه إيرادات

وبلغ حجم أعمال الشركة حوالي 10 مليارات جنيه، ووصلت حجم تعاقداتها الجديدة إلى 7 مليارات جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 230%.

داخل وخارج قطاع البترول

وتوسعت "بترومنت" في مجال الأعمال داخل وخارج قطاع البترول، وقدمت مزيدًا من النشاطات والخدمات والمشروعات الخارجية من خلال فرعها في العراق، وتمت إعادة هيكلة وتنشيط شركتها في السعودية وبترومنت مسقط.

 اتفاقيات وتحالفات في دولة الكويت

وتمتلك الشركة اتفاقيات وتحالفات في دولة الكويت، وتقوم بدراسة متأنية للسوق الليبية الواعدة، وبهذا أصبحت "بترومنت" الذراع الرائدة في قطاع البترول المصري للصيانة والخدمات البترولية والحلول المتكاملة داخل مصر وخارجها.

وزير البترول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية شركة بترومنت بترومنت الهيئة العامة للبترول

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