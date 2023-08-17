الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قبل اجتماع لجنة التسعير.. خبراء: «توقعات بتثبيت أسعار منتجات البترول»

البنزين
البنزين

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الاسبق، إنه لا يتوقع زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، مع قرب نعقاد للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

 

خبراء عن أسعار الطاقة: الدولة ستتحمل أية زيادات  

 

وأضاف «يوسف» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»،  أن الدولة ستتحمل تكلفة ارتفاع أسعار الوقود في ظل الزيادة المستمرة نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت القياسي والذي يشكل عبء علي الميزانية العامة، وحيث أن دعم المنتجات البترولية يعتمد علي أسعار النفط العالمية طبقا لأسعار خام برنت القياسي، لذا يتطلب الأمر وضع تصور لأسعار النفط خلال الموازنة المقبلة.

وذكر الدكتور عمرو يوسف، أن القرارات التي تصدر عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تأتي وفق دراسة لأسعار النفط العالمية، مؤكدًا أن التوقعات تُشير إلى اتجاه اللجنة لتثبيت الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق ألية عمل اللجنة بربط السوق المحلى بمستوى الأسعار العالمي فى حدود الـ 10% المعلن عنها ليبقي قرار تتويجا لالتزامات الدولة نحو تطبيق واضح لمنظومة التسعير التلقائي.

وأعلنت لجنة التسعير خلال اجتماعها الأخير مايو الماضي، عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر، ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 4 مايو.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن. 

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