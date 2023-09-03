الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جهود مضنية.. إنجاز أول محطة للطاقة النووية في مصر بمدينة الضبعة (فيديو)

أول محطة للطاقة النووية
أول محطة للطاقة النووية

نشرت شركة "روساتوم" الروسية، مقطع فيديو، لأول محطة للطاقة النووية في مصر، والتي تقام في مدينة الضبعة.

وخلال الفيديو، تم عرض لقطات فريدة من نوعها، خاصة أنها المرة الأول التي يتم فيها لأول تصوير موقع بناء محطة الضبعة للطاقة النووية باستخدام طائرة دون طيار.

تعاون مصري روسي في محطة الضبعة النووية

في ذلك السياق، قالت السفارة الروسية: "في هذا الفيديو يمكن مشاهدة ليس جمال الساحل المصري والبحر الأبيض المتوسط فحسب، بل أيضا نتائج العمل المضني الذي قام به فريق متعدد الجنسيات من المتخصصين المشاركين في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية.. نحن فخورون بذلك". 

وتعد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء "NPPA" هي المالك والمشغل لمشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.

مشروع محطة الضبعة النووية

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية، والمؤسسات التابعة لها.

ويتكون مشروع محطة الضبعة النووية من أربع وحدات يجرى تنفيذها لتوليد الطاقة.

«المحطات النووية» توضح مراحل تطور الإنشاءات بمشروع الضبعة

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

ووافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، الأسبوع الماضي، على إصدار رخصة لبناء الوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية.

وكانت الهيئة قد أجرت كشفًا شاملًا بهدف التأكد من جاهزية البدء في بناء الوحدة الرابعة قبل إصدار موافقتها على تلك الرخصة.

بناء الوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية

من جانبها، أشادت شركة "روساتوم" الروسية بقرار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، بإصدار رخصة لبناء الوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية.

وقال أليكسي كونونينكو، نائب مدير شركة "آتوم ستوي إكسبورت" ومدير مشروع بناء محطة الضبعة النووية، في بيان، : " الحصول على ترخيص لبناء المجموعة الرابعة يعتبر إنجازًا رئيسيًا آخر حققناه هذا العام بفضل العمل المشترك المنسق بين الجهة المستفيدة الممثلة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA) وهي خطوة مهمة تقربنا من الحدث الرئيسي وهو صب الخرسانة الأولى وبدء بناء المجموعة الرابعة لأول محطة نووية في مصر".

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