«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

نشرت هيئة المحطات النووية تقريرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد حصولها على إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة بالمحطة.

وقالت الهيئة في بيان لها: "نجحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى تحقيق إنجاز تاريخي جديدا فى سجل المشروع النووي بالضبعة الزاخر بالإنجازات استكمالا لمسيرة إنجازاتها فى تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية وهو الحصول على إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة بالمحطة النووية اليوم الموافق 30 أغسطس 2023 وفق الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.

وصدر إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتويجا لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية للتأكد من تمام استيفاء وثائق ومستندات التراخيص المقدمة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لكافة الاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة وتحقيق أعلى معايير الأمان النووي، والتأكد من جاهزية هيئة المحطات النووية لبدء عملية الإنشاء للوحدة النووية الرابعة من خلال الزيارة التفتيشية الشاملة التي قام بها ممثلو هيئة الرقابة النووية والاشعاعية VO-Safety في الفترة من 30-31 يوليو 2023 بموقع الانشاءات بالضبعة.

ووفقًا للتقرير، فمن المقرر تتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء وتنفيذ الأعمال الفنية للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة خلال الربع الرابع من العام الجاري.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز دور مصر الريادي وانتقالها من مصاف الدول المخططة لإنشاء المحطات النووية للدول المنشئة لها بالفعل وبهذه الخطوة الهامة تصبح لدى الدولة المصرية اربع وحدات نووية قيد الانشاء.

ووفق التقرير فقد تقدمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية ولجهات الدولة على الدعم الكامل الذين يولوه للمشروع النووى المصري وتذليل كافة التحديات التى تواجه المشروع.