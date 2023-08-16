الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الوكيل يكشف موعد الصبة الأولى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة

الطاقة النووية
الطاقة النووية

كشف د.أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن موعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية في مطروح. 

قال الوكيل، لـ«الدستور» إنه تم تحديد يوم التاسع عشر من نوفمبر القادم موعد للصبة الخرسانية الأولي للوحدة النووية الرابعة تزامنًا مع عيد الطاقة النووية الثالث. 

وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تركيب أول معدة طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولي في يوم 6 أكتوبر القادم تزامنًا مع عيد النصر.

واستقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة زيارة تفتيشية، خلال الفترة 30 - 31 يوليو 2023 من ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشاريها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة.

تأتي هذه الزيارة كأحد الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، والتي تم خلالها الاطلاع على الوثائق التصميمية المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كافة المتطلبات التنظيمية. 

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مايو الماضي، عن بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة بمشروع محطة الضبعة النووية، وهو الأمر الذي يعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

وحضر الفعالية الهندسية لأعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة الدكتور أمجد سعيد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سامي شعبان عطاالله رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور ألكسندر كورتشجين، نائب أول رئيس شركة أتوم أستروى إكسبورت لإدارة مشاريع محطات الطاقة النووية، ولفيف من قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة أتوم أستروى "إكسبورت" المقاول العام الروسي.

الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية محطة الضبعة النووية الضبعة النووية محطة الضبعة وحدة النووية الرابعة

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