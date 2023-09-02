السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«المحطات النووية» توضح مراحل تطور الإنشاءات بمشروع الضبعة

جولة تفقدية بمحطة
جولة تفقدية بمحطة الضبعة

نشرت هيئة المحطات النووية، مقطع فيديو يوضح مراحل تطور الإنشاءات بمشروع محطة الضبعة النووية، وذكرت أن مشروع المحطة النووية بالضبعة شهد مسيرة من التطور والإنجازات، وأوضحت من خلال الفيديو حجم الإنشاءات بالمحطة والذي وصل الى مستوى غير مسبوق.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أوضحت أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تتقدم فى تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بخطى ثابته، فقد انتقلت بالمشروع من المرحلة التحضيرية الى مرحلة الإنشاءات الكبرى وذلك بعد أن حققت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إتمام أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى في 20 يوليو 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثانية في 19 نوفمبر 2022 والصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثالثة فى 3 مايو 2023 هذه المعالم الهامة والرئيسية على مسار تنفيذ المشروع، وقد حصلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى 30 أغسطس 2023 على اذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة لتنجز الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة خلال العام الجارى أيضًا، لتدخل جميع وحدات محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء مرحلة الإنشاءات الكبرى خلال العام الجارى.

كما أوضحت الخطوات التنفيذية الديناميكية التي تقوم بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية فإنه فى مارس الماضى من العام الجارى 2023 استقبل ميناء الضبعة البحري التخصصي أول معدة نووية طويلة الأجل "معدة مصيدة قلب المفاعل Catcher Core" وقد كان هذا الإنجاز أيضًا هو التسليم الافتتاحي لميناء الضبعة البحرى التخصصى المصمم خصيصًا لإستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة.

وتتكون محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

واختتم التقرير أن محطة الضبعة النووية ستحقق دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ما توفره من طاقة كهربائية نظيفة وخضراء ورخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها.

محطة الضبعة النووية تطور مشروع محطة الضبعة للطاقة ​الطاقة النووية​ وزارة الكهرباء مشروع محطة الضبعة النووية

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