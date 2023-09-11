تابع.. موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023 ورابط الاستعلام

ننشر لكم موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023، حيث ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات المتقدمين إلي اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2023-2024، و تظهر عير موقع مدارس المتفوقين بوزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2023-2024، مقرر لها يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2023.

رابط وخطوات نتيجة اختبارات القبول بمدارس المتفوقين 2023

وفي هذا السياق، يستطيع الطلاب والطالبات المتقدمين بأداء اختبارات مدارس المتفوقين التعرف علي النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب تسجيل الدخول من خلال موقع مدارس المتفوقين STEM الرسمي عبر الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/stem

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة "الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس".

الخطوة الثالثة: كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.

الخطوة الرابعة: كتابة كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.

الخطوة الخامسة: إدخال الرقم القومي للطالب.

الخطوة السادسة: تحديد التخصص الراغب في دراسته.

الخطوة السابعة: الضغط على كلمة "استعلام".

الخطوة الثامنة: ظهور موقف الطالب من القبول أو الرفض.

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في مصر STEM

وفي سياق متصل، نقدم للطلاب والطالبات شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في مصر STEM هي:

الشرط الأول: أن يكون الطالب مصري الجنسية.

الشرط الثاني: ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في (2023/10/1) عن 18 عامًا.

الشرط الثالث: أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

الشرط الرابع: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط.

الشرط الخامس: لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة.

الشرط السادس: ويتم قبول الطلاب الناجحين في امتحان القبول، الذي يعقد في شهر يوليو من كل عام، والذي يتكون من مادتين: اللغة العربية والرياضيات.