الإثنين 11 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تابع.. موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023 ورابط الاستعلام

مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين

ننشر لكم موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023، حيث ينتظر الكثير من الطلاب والطالبات المتقدمين إلي اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي الجديد 2023-2024، و تظهر عير موقع مدارس المتفوقين بوزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2023

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2023-2024، مقرر لها يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2023.

رابط وخطوات نتيجة اختبارات القبول بمدارس المتفوقين 2023

وفي هذا السياق، يستطيع الطلاب والطالبات المتقدمين بأداء اختبارات مدارس المتفوقين التعرف علي النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي الطالب تسجيل الدخول من خلال موقع مدارس المتفوقين STEM الرسمي عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/stem
الخطوة الثانية: اختيار أيقونة "الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس". 
الخطوة الثالثة: كتابة المجموع الحاصل عليه الطالب في الشهادة الإعدادية.
الخطوة الرابعة: كتابة كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم.
الخطوة الخامسة: إدخال الرقم القومي للطالب.
الخطوة السادسة: تحديد التخصص الراغب في دراسته.
الخطوة السابعة: الضغط على كلمة "استعلام".
الخطوة الثامنة: ظهور موقف الطالب من القبول أو الرفض.

منح كاملة لـ 50 طالبًا من المتفوقين و 20 من مدارس STEM بجامعة النيل الأهلية

وزير التعليم: شروط جديدة لاختيار طلبة مدارس المتفوقين.. تعرف عليها

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في مصر STEM

وفي سياق متصل، نقدم للطلاب والطالبات شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين في مصر STEM هي:

الشرط الأول: أن يكون الطالب مصري الجنسية.
الشرط الثاني: ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في (2023/10/1) عن 18 عامًا.
الشرط الثالث: أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.
الشرط الرابع: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98% ) من المجموع الكلى فقط.
الشرط الخامس: لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة.
الشرط السادس: ويتم قبول الطلاب الناجحين في امتحان القبول، الذي يعقد في شهر يوليو من كل عام، والذي يتكون من مادتين: اللغة العربية والرياضيات.

اقرأ أيضاً

نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2023.. بالأسماء

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين موقع مدارس المتفوقين وزارة التربية والتعليم القبول بمدارس المتفوقين في العلوم مدارس المتفوقين stem شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين

مواد متعلقة

بالاسم.. لينك نتيجة مدارس stem

كليات الدور الثانى للثانوية العامة 2023

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. الرابط والخطوات

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الأكثر قراءة

القتلى بالآلاف والدمار هائل.. سر تسمية العاصفة دانيال بهذا الاسم

على طريقة البريميرليج.. 8 جوائز مستحدثة فى الموسم الجديد للدورى

بث مباشر انطلاق قرعة الدورى المصرى 2024

الهروب لأسطح السيارات.. العاصفة دانيال تلتهم 250 شخصًا فى ليبيا

العاصفة دانيال تقسو على ليبيا.. العشرات تحت الأنقاض

رابطة الدورى تعلن عن لائحة جديدة بشأن تشكيل الفرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

عاجل .. الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية