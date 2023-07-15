وزير التعليم: شروط جديدة لاختيار طلبة مدارس المتفوقين.. تعرف عليها

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة مهتمة بالموهبة والتفوق، وهذا واحد من خطو الوزارة، وأن الطلاب المتفوقين رياضيا ودراسيا أو في أي مجال الدولة بتهتم به، ولذا لدينا مدارس للمتفوقين في العلوم والرياضيات، وهي ما تعرف بمدارس STEM.

وأوضح وزير التعليم خلال كلمته بفيديو تم بثه عبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن لدينا 21 مدرسة للمتفوفين في العلوم والتكنولوجية، بينهم 19 مدرسة في الخدمة التعليمية، مقيد بهم 5 آلاف طالب وطالبة حاليا، إضافة لدخول مدرستين جديدتين للمتفوقين العام الدراسي المقبل 2023 /2024م.

ولفت وزير التعليم إلى أن ميزة هذه المدارس أنها تتعامل مع مشكلة حل المشكلات، وطرق الامتحانات مختلفة، حيث إن الاختبارات تكون في طرق المفاهيم في المادة، وهذا سبب لانخفاض مجاميعهم؛ مقارنة بطلاب الثانوية العامة، فضلا عن قيام طلاب مدرسة المتفوقين بالمشروعات الكبرى، وهي مشروعات يكلف بها الطلاب تقابل التحديات الكبري بالدولة مثل التصحر، التلوث، ونقص المياه، موضحا أن لدينا طلابا متفوقين اشتركوا في مسابقات دولية وعالمية وحازوا درجات عالية في هذا الإطار.

وأضاف وزير التعليم: السؤال هنا هل يحق لخريجي الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدارس المتفوفين للعلوم والتكنولوجية؟!

وأوضح حجازي، أن الوزارة كانت واضعة شرط أن يكون الطالب حاصل علي 98% في المجموع، إضافة لحصوله علي الدرجة النهائية في مادة من المواد اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات، لكن وجدنا ضرورة الاكتفاء بمجموعه فقط وهو حصول الطالب على 98% أو 95% ويكون حاصل علي الدرجة النهائية بمادة واحدة لأن الطالب سيدخل علي تصفية أخرى في المركز القومي للامتحانات، حيث سيمتحن الطالب في التفكير والتفكير الابتكاري، والاستعداد لدراسة المواد العلمية، وبناء علي نتيجة الطلاب يتم توزيعهم علي المدارس.

وأكد وزير التعليم، أن طلاب مدارس STEM لهم تنسيق خاص بعيدا عن تنسيق طلاب الثانوية العامة، لأن وفقا لمجاميعهم تتم ترتيبهم وتنسيقهم في التعليم العالي.

https://fb.watch/lOqgD1Ln58/?mibextid=Nif5oz