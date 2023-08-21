لطلاب الشهادات المعادلة.. خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عن الخطوات التي يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وجاءت كالتالي:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه لتسجيل بياناته الأساسية ونوع الشهادة ورقم الموبايل الخاص به.

2- سيتم إرسال رسالة بها رقم الدخول والرقم السري على رقم التليفون الذي قام الطالب بتسجيله على موقع التنسيق الإلكتروني.

3- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

4- يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل ودرجاته ورغباته، وأيضاً في التعرف علي نتيجة الترشيح.

5- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التي درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، في أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علماً بأنه يتم ترشيح الطالب وفقاً لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

بدء التسجيل

وكانت قد أعلنت الوزارة عن بدء التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 للقبول بالجامعات المصرية

بدء من أمس الأحد حتي يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الجاري بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

كما أكدت ان النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.