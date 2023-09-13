الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وخطوات الحصول على النتيجة

تنسيق الثانوية الأزهرية
تنسيق الثانوية الأزهرية

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 من الموضوعات الأكثر بحثًا على محركات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة خلال الساعات الأخيرة.

ويبحث الكثيرون من طلاب الثانوية الأزهرية عن موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، فضلًا عن آخر موعد للتسجيل، ويتساءل الطلاب عن خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.

وبعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني، الثلاثاء، والانتهاء من عمليات المراجعة، ستعلن جامعة الأزهر خلال مؤتمر صحفي، نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، والحدود الدنيا للقبول بجميع الكليات، ومن المتوقع، أن تعقد جامعة الأزهر مؤتمرًا صحفيًا، لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، خلال يومين أو ثلاثة أيام من وقت غلق موقع التنسيق الإلكتروني، ليكون موعد إعلان النتيجة نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتسجيل الرغبات برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

ويرغب الكثيرون معرفة موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس، عبر بوابة الأزهر.

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي وأدبي برقم الجلوس من قبل جامعة الأزهر خلال مؤتمر صحفي، وذلك لمعرفة الحدود الدنيا للقبول بجميع الكليات.

ومن المتوقع، أن يكون موعد موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.

 

آخر موعد للتسجيل في تنسيق الأزهر 2023

أعلن الأزهر الشريف عن آخر موعد للتسجيل في تنسيق الأزهر 2023، وقررت أن يوم الموعد الأخير لـ تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق الأزهر 2023 مساء يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023.

 

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني هنــــــــــــا.

- اختيار أيقونة تنسيق الأزهر.

- تحديد الشعبة الدراسية.

- إدخال بيانات الطالب كاملة.

- تسجيل رقم جلوس الطالب والرقم السري.

- الضغط على كلمة استعلام.

يهمك أيضًا |

وبعد اتباع الخطوات السابقة، ستظهر لك اسم الكلية المرشح لها، ثم تضغط على أيقونة طباعة بطاقة الترشيح لتقديمها للكلية المرشح إليها.

وبعد اعتماد جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، سيتم إتاحة رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، عبر: موقع التنسيق الإلكتروني.

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 تنسيق الثانويه الازهريه 2023 موعد ظهور تنسيق الثانوية تنسيق الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية طلاب الثانوية الأزهرية

مواد متعلقة

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتسجيل الرغبات برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للبنات والبنين

الأكثر قراءة

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

عاجل.. الكاميرون وناميبيا يكملان عقد المتأهلين لكأس أمم أفريقيا 2024

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

عاجل.. السلطات التونسية تصدر أوامر اعتقال دولية لمسؤولين سابقين

عاجل.. الملك محمد السادس يتبرع بالدم لصالح مصابى الزلزال (فيديو)

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟