الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات.. رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023 - 2024

تنسيق جامعة الأزهر
تنسيق جامعة الأزهر 2023

يتناول التقرير التالي تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات عبر المنصات الإلكترونية، وذلك قبل أيام من إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 حيث يرغب الطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها وفقا لمجموعهم في الثانوية وقواعد التوزيع الجغرافي.

تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات

يستطيع الطالبات الحاصلات على الثانوية الأزهرية بالقسم الأدبي الاستعانة تنسيق الأزهر 2023 أدبي بنات العام الماضي 2022-2023 لمعرفة مؤشرات تنسيق العام الحالي 2023-2024 والتي جاءت كما يلي :-

  • تنسيق كلية اللغات والترجمة تخصص عام بنسبة 59.21%.
  • تنسيق كلية الإعلام بنسبة 80.32 %.
  • تنسيق كلية شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات بنسبة 71.43 %.
  • تنسيق كلية التجارة تخصص عام بنسبة 66.03 %.
  • تنسيق كلية التربية الرياضية بالقاهرة بنسبة 60.32 %.
  • تنسيق كلية أصول الدين بالقاهرة بنسبة 58.89%.
  • تنسيق كلية اللغة العربية بنسبة 55.24%.
  • تنسيق كلية اللغة العربية تخصص عام بنسبة 53.08%.
  • تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة شعبة الصحافة والإعلام بنسبة 87.46%.
  • تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية بنسبة 82.38%.
  • تنسيق كلية التجارة بالقاهرة تخصص عام بنسبة 67.46 %.

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رابط تنسيق جامعة الأزهر 2023 - 2024

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية 2022-2023 تسجيل رغباتهم من خلال بوابة مصر الرقمية المخصصة لأعمال خدمات التنسيق للطلاب الثانوية العامة و الأزهرية وما يعادلها من شهادات من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تنسيق طلاب الأزهر.
  • تحديد الشعبة الدراسية (علمي، أدبي،..).
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في تسجيل رعباته بدقة.
  • تسجيل رغبات الطلاب (75 رغبة ).
  • تحميل الوراق اللازمة والتي تتلخص فيما يلي:-

1- أصل شهادة الثانوية الأزهرية + 3 صور ضوئية.

2 - أصل شهادة الميلاد المميكنة.

3 - عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مقاس 4*6.

4 - 3 صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي.

5 - بطاقة الترشيح المميكنة للطالب.

6 - حافظة بلاستيكية.

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