الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 .. ورابط الاستعلام

طلاب
طلاب

زادت تساؤلات الطلاب لم يجتازوا امتحانات في الدور الأول عن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 في الامتحانات التي أجريت خلال الفترة من يوم 19 - 29 أغسطس 2023 وفقا للجدول الزمني الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 سيكون في منتصف شهر سبتمبر الجاري عقب الانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الإجابة ومراجعة كشوف الدرجات حيث تمت عملية التصحيح في كافة المراد أول بأول.

ويعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج امتحانات طلاب الثانوية العامة في الدور الثاني فور الانتهاء من كافة أعمال الكنترول في جميع المحافظات خلال مؤتمر صحفي يعلم من خلاله نسب النجاح في الشعب الدراسية العلمي والأدبي حيث يحصل الطلاب المتقدمين باعتذارات مقبولة في الدور الأول على الدرجات كاملة في المواد الدراسية.

رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلتين الأولى والثانية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط الاستعلام عن درجات الدور الثاني في الثانوية العامة 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الثاني الاستعلام عن درجاتهم في الامتحانات من خلال بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا) وباتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر بوابة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الدور الثاني.
  • إدخال بيانات الطالب الراغب في معرفة نتيجته في امتحانات الدور الثاني.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الاماكن المخصصة له.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور نتائج الطالب في المواد التي أدى بها امتحانات الدور الثاني.
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رابط الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023

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موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي رياضة

موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للجامعات 

يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات خلال الأسبوع الجاري حيث أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تسجيل رغبات الطلاب مساء يوم الجمعة الماضية 1 سبتمبر 2023 والتي استمرت لمدة 5 أيام فقط حيث جاء الحد الأدنى للتقديم لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية 50% للتقديم في الكليات المتبقية للمرحلة الثالثة للتنسيق.

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