الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023.. الموعد والرابط

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني

زاد البحث عن نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023 ، وذلك عقب انتهاء الامتحانات في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول الزمني المعتمد من قطاع المعاهد الأزهرية والتي أجريت في كافة محافظات الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي وذلك بالتزامن مع ترقب نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة.

نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الذين أدوا امتحانات الدور الثاني خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 الاستعلام عن نتائجهم في المواد التي رسبوا بها في الدور الأول من خلال بوابة الأزهر الشريف من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمعهد والمنطقة التعليمية المقيد به.

وتخضع حاليا أوراق إجابة الطلاب لعمليات التصحيح والرصد والمراجعة قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والذي أوصى بدقة تصحيح أوراق إجابة الطلاب لحصول كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟ الدستور يجيب

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عدد طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية 2023

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن عدد المتقدمين لخوض امتحانات الدور الثاني من طلاب الصف الثالث الثانوي بالتعليم الأزهري بقسميها العلمي والأدبي نحو 49693 طالب وطالبة منهم عدد 33238 طالب بالقسم الأدبي ( 21107 من البنين و 12131 من البنات) فيما وصل عدد الطلاب من القسم العلمي نحو 16455 طالب ( 8648 بنين و 7807 بنات).

يذكر أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري أجريت خلال الفترة من يوم 19 - 29 أغسطس 2023 في كافة محافظات الجمهورية بدون فواصل زمنية عدا يوم الجمعة والذي يعد عطلة أسبوعية رسمية حيث تتم عملية تصحيح أوراق الاجابة في كافة المواد الدراسية أول بأول.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

هل ظهرت نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني؟ الدستور يجيب

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023 

يمكن اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يتم فتح باب التنسيق لطلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية ليتمكنوا من الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها وفقا لمجموعهم في الثانوية الأزهرية والتوزيع الجغرافي والشعبة الدراسية.

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