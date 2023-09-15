موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ورابط جامعة الأزهر للاستعلام عن النتيجة

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023.. يبحث العديد من طلاب الثانوية الأزهرية عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023.

ويستعرض "الدستور" جميع التفاصيل عن موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 ورابط الحصول على النتيجة إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لجامعة الأزهر 2023.

موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023

وعن موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، كشفت جامعة الأزهر 2023، أنَّ الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، ستعقد يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية بعد الظهر مؤتمرها الصحفي، لإعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، وكذلك الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

جاء ذلك في بيان لجامعة الأزهر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحة من خلاله موعد ظهور تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وإعلان الحدود الدنيا.

وكان تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 قد انتهى يوم الثلاثاء الماضي، 12 سبتمبر، حيث أغلق موقع التنسيق تسجيل الرغبات أمام الطلاب الناجحين في الدورين: الأول، والثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الجديد (2023- 2024م)، في تمام العاشرة من مساء الثلاثاء الماضي.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، من هنــــــــــا.

- يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

- يختار الطالب نتائج تنسيق الأزهر 2023.

- يختار الطالب مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023.

موقع التنسيق الإلكتروني 2023

وتعلن جامعة الأزهر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــا، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر الرابط الرسمي لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع التنسيق من هنــــــــــا.

اختيار تنسيق الثانوية الأزهرية.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

وأكد موقع التنسيق أنه سيتم فتح تسجيل الرغبات للمتخلفين عن التسجيل في تنسيق الثانوية الأزهرية المرحلة الأولى عقب إعلان نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 للدورين الأول والثاني للبنين والبنات.