الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وخطوات تسجيل الرغبات للمعاهد والكليات

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

انتهى طلاب الدبلومات الفنية من أداء اختباراتهم للصوف الأخيرة، سواء الذين يؤدون الاختبارات بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، والآن جميع هؤلاء الطلاب في انتظار رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023. 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

من خلال تنسيق الدبلومات الفنية 2023، يستطيع الطلاب الذين اجتازوا اختبارتهم بنظام الثلاث سنوات، أو الخمس سنوات من التقديم للالتحاق بالكيات والمعاهد المتاحة؛ لاستكمال مراحل التعليم فوق المتوسط والعالي، وذلك من خلال المعاهد والكليات الحكومية والخاصة. 

وتختلف الكليات والمعاهد التي يمكن أن يلتحق بها الحاصلين على الدبلومات الفنية لعام 2023، باختلاف الدرجات التي حصلوا عليها وكذلك طبيعة الشهادة التي حصلوا عليها سواء كانت بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

الطلاب الذين يحق لهم التقديم في تنسيق الدبلومات 2023

الطلاب الذين يحق لهم التقديم في تنسيق الدبلومات 2023، هم الطلاب الحاصلين على دبلوم الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات وكذلك المدارس التي تقابلها بمخلتف مسمياتها ومنها المدارس التجارية والصناعية والزراعية وكذلك مدارس السياحة والفنادق، يمكن للطلاب خرجين هذه المدارس التقديم للتنسيق طالما أن مجموع درجاتهم يبدأ من نسبة الـ60% فأكثر. 

يمكن أيضًا لطلاب المدارس الثانوية الفنية  المتقدمة نظام الخمس سنوات والتي تعرف باسم المؤهلات المتوسطة في مدارس التجارة والصناعة والزراعة، من التقديم إلى التنسيق الالكتروني لاستكمال دراستهم بالمعاهد والكليات العُليا. 

كل هؤلاء جميعًا يمكنهم تقديم طلبات الالتحاق بالمعاهد العُليا والكليات.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات وتوقيت ظهورها

برقم الجلوس| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

طرق استعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وأخر موعد لتنسيق الدبلومات الفنية

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للمعاهد والكليات

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

1- يجب أن يقوم الطالب بتسجيل الدخول على موقع التنسيق الالكتروني أولًا من هنا.

2- يقوم الطالب بيحدد طبيعة المؤهل الذي حصل عليه الطالب ورقم الكود ثم إدخال الرقم السري الخاص بكل طالب.

3- بعد الخطوة السابقة يظهر أمام الطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود ومفتاح يقوم الطالب بالضغط عليه

4- يجب على الطالب الاحتفاظ برقم الكود الخاص به والرقم السري، حتى يتمكن فيما بعد من تعديل الرغبات التي رتبها بالموقع في يحال ما إذا كانت هناك لديه رغبة في ذلك. 

5- يجب على الطالب القيام بتسجيل الرغبات بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله. 

جدير بالذكر أنه يمكن لجميع الطلاب تعديل رغباتهم أكثر من مرة طالما أن المدة التي منحها التنسيق الالكتروني للتسجيل لا تزال قائمة.

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