الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 والمقررات الدراسية بعد التطوير

ارشيفيه
ارشيفيه

يتابع  أولياء الأمور وطلبة الصف السادس الابتدائي كافة التفاصيل المتعلقة بتغيير المناهج الدراسية الخاصة الصف السادس الابتدائي العام المقبل ٢٠٢٤، وتصدر عنوان منهج الصف الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 نتيجة لبحث أولياء الأمور، عن معرفة المناهج الدراسية لبعض الصفوف الدراسية.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024

وترصد “الدستور” كافة التفاصيل المتعلقة بمنهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024.

وكانت أعلنت الوزارة من قبل  منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 حيث دخل مرحلة التطوير ضمن نظام التعليم الجديد، الذي وصل إلى الصف الخامس الابتدائي هذا العام.

لينك تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 لمادة العلوم pdf

 

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خطة توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي

المقررات الدراسية للصف السادس الابتدائى 2024 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسميا دخول الصف السادس الابتدائى ضمن سنوات التطوير، بالعام الدراسى الحالي 2023 ،2024، وجاء قرار الوزير بالمقررات الدراسية للصف السادس الابتدائى كالتالي.

  • كتاب اللغة العربية "تواصل" ودليل المعلم لكتاب اللغة العربية.
  • كتاب العلوم باللغة العربية ودليل معلم العلوم باللغة العربية.
  • كتاب العلوم باللغة الإنجليزية ودليل مادة العلوم للمعلم باللغة الإنجليزية.
  • كتاب العلوم باللغة الفرنسية ودليل المعلم.
  • كتاب الرياضيات باللغة العربية ودليل المعلم.
  • كتاب الرياضيات باللغة الإنجليزية ودليل المعلم.
  • كتاب الرياضيات باللغة الفرنسية ودليل المعلم.
  • كتاب التربية الديينة الإسلامية ودليل المعلم.
  • كتاب التربية الدينية المسيحية ودليل المعلم.
  • كتاب الدراسات الاجتماعية ودليل المعلم.
  • كتاب كونكت " اللغة الإنجليزية" ودليل المعلم.
  • كتاب كونكت بلس ودليل المعلم.

منهج الصف السادس الابتدائي رياضيات للعام الدراسي 2023-2024

لينك تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 لمادة العلوم pdf

خطة توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات عبر بوابة التعليم

منهج القراءة في اللغة العربية للصف السادس الابتدائي 2024

وجاء منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024  في اللغة العربية للصف السادس الابتدائي  وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم كالآتي:

تتضمن الوحدة الأولى بالمنهج في مادة اللغة العربية الصف السادس الابتدائي، حياتك بين يديك، درس مفتاح الحياة، (كتاب ذو الموضوع الواحد) في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع.
منهج النصوص في اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

يضم منهج النصوص، التالي:

درس نصائح أب.
حفظ سورة هود من الآية 41 حتى الآية 44.
حفظ شعر كن قويًا.
دراسة شعر الطماع والدجاجة.
حفظ شعر كن إنسان.
منهج النحو في اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

يضم منهج النحو، التالي:

دراسة جميع ما سبق دراسته.
أنواع الخبر.
درس كان وأخواتها.
درس أنواع خبر كان.
منهج الإملاء في اللغة العربية للصف السادس الابتدائي

درس الهمزة المتوسطة.
درس الهمزة المتطرفة.

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منهج الصف السادس الابتدائي رياضيات للعام الدراسي 2023-2024

لينك تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 لمادة العلوم pdf

خطة توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 دراسات عبر بوابة التعليم

رابط تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات pdf

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