منهج الصف السادس الابتدائي رياضيات للعام الدراسي 2023-2024
منهج السادس الابتدائي رياضيات.. زاد البحث عن منهج الرياضيات للصف السادس الابتدائي على محرك جوجل من قبل الطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، حيث يقترب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.
ونرصد في التقرير التالي منهج السادس الابتدائي رياضيات:
منهج السادس الابتدائي رياضيات
منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024
يأتي المنهج مقسما إلى محورين، يندرج تحت كل محور مجموعة وحدات مقسمة إلى دروس، على النحو التالي:
الوحدة الأولى: عملية القسمة والعوامل والمضاعفات:
الدرس الأول: استكشاف القسمة المطولة ونماذجها.
الدرس الثاني: استكشاف عملية القسمة باستخدام الخوارزمية المعيارية.
الدرس الثالث: استخدام القسمة المطولة في العالم من حولنا.
الدرس الرابع: مهمة تعلم قائم على حل المشكلات: كيف يمكنك جمع التبرعات عن طريق إعادة التدوير؟
الدرس الخامس: تحليل العوامل والمضاعفات.
الدرس السادس: تخيل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام النماذج.
الدرس السابع: استكشاف تحليل العدد إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل.
الدرس الثامن: كتابة تعبيرات عددية باستخدام العامل المشترك الأكبر.
الدرس التاسع: تحليل المضاعف المشترك الأصغر باستخدام نماذج عن الفاكهة.
منهج السادس الابتدائي رياضيات.. الوحدة الثانية
وبالنسبة للوحدة الثانية: الأعداد النسبية:
الدرس الأول: استخدام خط الأعداد لوصف البيانات.
الدرس الثاني: استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد.
الدرس الثالث: تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج.
الدرس الرابع: مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها.
الدرس السادس: استكشاف خطوط الأعداد وتحديد الفواصل.
وجاءت مقررات الصف السادس الابتدائي كالتالي:
- كتاب اللغة العربية (تواصل)
- دليل معلم اللغة العربية
-كتاب العلوم باللغة العربية
-دليل معلم العلوم باللغة العربية
- كتاب العلوم باللغة الانجليزية
-دليل معلم العلوم باللغة الانجليزية
- كتاب العلوم باللغة الفرنسية
-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية
- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية
- كتاب الطالب رياضيات Math
-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math
- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
-دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الانجليزية
-دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الانجليزية
-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية
- كتاب التربية الدينية الإسلامية
-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية
-كتاب التربية الدينية المسيحية
- دليل معلم التربية الدينية المسيحية
-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)
-دليل معلم القيم واحترام الآخر
-كتاب الدراسات الاجتماعية
-دليل معلم الدراسات الاجتماعية
-كتاب Connect
-دليل معلم Connect
- كتاب Connect Plus
- دليل معلم Connect Plus
-دليل معلم التربية الفنية
-دليل معلم التربية الرياضية
-دليل معلم التربية الموسيقية
-دليل معلم المهارات المهنية
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