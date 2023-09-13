الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع المنهج للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024

طلاب
طلاب

توزيع المنهج للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023/2024، ازدادت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية من طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، وأولياء الأمور والمعلمين، للحصول على توزيع المناهج قبل انطلاق العام الدراسي المقرر فى 30 سبتمبر الجاري .

وحصلت "الدستور" على نسخة من توزيع منهج مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، الموزعة على معلمي اللغة الأوائل بالادارات التعليمية.

توزيع المنهج للصف السادس الابتدائي 2023

وجاء توزيع المنهج كالتالي:

الدور الأول (اكتشف ذاتي)

الموضوع الأول ، نص الاستماع "كن ولا تكن"، قصة "ما السر؟" ، نص معلوماتي "التفكير وسبل النجاح"، مراجعة عامة علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بنوعه، التنوين.

الموضوع الثاني (قدراتي)

شعر "فى يوم الشباب" ، نص معلوماتي "أنا ذكي"، النحو (الضمير البارز المنفصل والمتصل).

الموضوع الثالث (فكري) ، نص الاستماع "أسرارى سر نجاحي"، نص معلوماتي “فكر بإبداع”.

 

خطة توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي

الدور الثاني (علاقتي بالآخرين):

الموضوع الأول

نص الاستماع (حوار مع المعلمين )، قصة "اذناى بخير" ، نص معلوماتي "فن الاستماع"، النحو (الأسماء الخمسة)، (الخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية)، مراجعة المد بالألف والواو والياء).

الموضوع الثاني (التواصل)، شعر “دع الايام تفعل ما تشاء”، نص معلوماتي "الإشارة تواصل"، النحو (خبر الجملة الفعلية وخبر شبه جملة).

 

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مصدر بـ"التعليم": توزيع كتب الابتدائية والإعدادية على المديريات اليوم

الموضوع الثالث

نص الاستماع (اتصال أم انفصال)، النحو (مراجعة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء).

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ومن المقرر أن تلتزم جميع المدارس على مستوى أنحاء الجمهورية، بتوزيع المنهج المقرر من الوزارة على مدار العام الدراسي، دون الإخلال بالمواعيد المقررة .

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما لجميع مديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه يوم ٣٠ سبتمبر الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

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