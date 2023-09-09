السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم": توزيع كتب الابتدائية والإعدادية على المديريات اليوم

طلاب
طلاب

قال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه جار توزيع الكتب المدرسية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية،على مخازن المديريات التعليمية، بداية من اليوم السبت.

وشدد المصدر على أنه سيتم التشديد على المديريات التعليمية بسرعة توزيع الكتب على الإدارات التعليمية، وتوزيعها على المدارس خلال الأيام المقبلة، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد المقرر في ٣٠ سبتمبر المقبل وفقًا للخريطة الزمنية.

وكيل تعليم مطروح يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

تحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن
 

وكان قد طالب الدكتور رضا حجازي بضرورة انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، مشددًا على المتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس، والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور رضا حجازى على ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

كما وجه الوزير بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس النشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، وضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس
 

وشدد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا، لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك من أجل سلامة أبنائنا الطلاب.

كما أكد الوزير على ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر بديوان الوزارة، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث.

الإدارات التعليمية تدريس للنشيد الوطني انتظام العمل بالمدارس خطط المتابعات الميدانية تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس تحقيق عام دراسي جديد توزيع الكتب

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