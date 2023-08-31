الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يوجه بالانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى وزير التربية

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المراحل النوعية، وموجهي العموم للمواد الدراسية، بمحافظة مطروح، بمقر ديوان عام المحافظة؛ وذلك لاستعراض الآليات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير العملية التعليمية، والاطمئنان على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة مطروح، مؤكدًا أن اللواء خالد شعيب لا يألو جهدًا في تقديم كل سبل الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

من جانبه، رحب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بالدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مؤكدًا اعتزازه بهذه الزيارة المثمرة والجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة.

افتتاح مدارس جديدة

وأكد اللواء خالد شعيب أن المحافظة حريصة، افتتاح مدارس جديدة بالمحافظة لمواجهة الكثافات الطلابية، حيث تم اليوم وضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية، والتي تضم مدرسة أجيال المستقبل من الحضانة للثانوي ومدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، بالإضافة إلى افتتاح المدرسة المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أنه من المقرر افتتاح مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة على مستوى المحافظة.

وخلال اللقاء، أكد الوزير ضرورة الانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد، مشددًا على  ضرورة الانتهاء من الصيانة وجاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤،  وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة.

كما أشار الوزير إلى التوجيهات التي أصدرها بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

وأشار الدكتور الوزير إلى الاهتمام بالتحضر للأخضر، والمدارس الصديقة للبيئة، وحث الطلاب على المشاركة بأعمال فنية عن هذه القضايا لزيادة الوعي بها.

إعداد مواد تعليمية وتدريبية على موقع الوزارة

كما أوضح الوزير أنه في إطار إجراءات الوزارة للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، فإن الوزارة بصدد إعداد مواد تعليمية وتدريبية على موقع الوزارة، بالإضافة إلى وضع بنوك أسئلة، وذلك في إطار المشروع الذي أطلقته الوزارة "التقويم من أجل التعلم".

كما أشار الوزير إلى ضرورة تفعيل المنصات التعليمية، والقنوات التعليمية، لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي، موضحًا أن تفعيل المنصات يتم بمشاركة خبراء متميزين في مختلف المواد الدراسية، حيث يقدم المعلمون المتميزون في مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية حصص على المنصات والقنوات التعليمية وشرح المناهج الدراسية، كما يتم دمج التكنولوجيا في عرض التجارب العلمية للمناهج الدراسية على المنصات والقنوات التعليمية من خلال "الواقع المعزز"، فضلا عن تطبيق فترات مشاهدة قنوات مدرستنا فى جميع المدارس، موجها بضرورة وجود منصة تعليمية لكل مديرية تعليمية.

وتابع الوزير أن الوزارة بصدد الانتهاء من الوثائق النوعية لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجى من هذه المناهج هو تحسين جوده حياة الطلاب، مع وجود أنشطة ممتعة.

ووجه الوزير بمواصلة الإدارات التعليمية تكثيف إجراءات تجهيز قاعات خاصة بمجموعات الدعم المدرسي في عدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون مجموعات الدعم المدرسي عامل جذب لأبنائنا الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم المدرسي وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، وإعداد الدعاية والإعلان اللازمة لها.

كما حرص الدكتور رضا حجازي على الإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد وآليات تطوير العملية التعليمية.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية
الدكتور رضا حجازى وزير التربية
إفتتاح مدارس جديدة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح

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