الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرالتعليم ومحافظ مطروح يضعان حجر أساس مجمع مدارس الريفية..ويفتتحان المدرسة المصرية اليابانية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفنى، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بوضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية وافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور اللواء يسري عبدالله مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والنائب جمال الشورى، والنائبة سحر عيد بمجلس النواب، والمهندس طارق عبدالله مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حجر أساس مجمع مدارس 

وقد قام الوزير ومحافظ مطروح، بوضع حجر أساس مجمع مدارس الريفية التابع لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث استمع الوزير إلى شرح مفصل عن إنشاء المجمع من حيث المساحة، وعدد الفصول، وكثافتها فى المراحل الدراسية المختلفة.

ويتضمن المجمع مدرسة أجيال المستقبل وتضم جميع المراحل الدراسية من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية بمساحة ٤٢٨٧ متر مربع وعدد ٢٨ فصل.

كما يضم مجمع المدارس مدرسة سما العلم لمرحلة التعليم الأساسي للبنات بعدد ٢٢ فصلا ومساحة ٤٤٨٠ متر مربع.

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية 

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمدينة مرسى مطروح والتى تضم جميع المراحل التعليمية، ويبلغ عدد الفصول ١٤ فصلا دراسيا وتمتد المدرسة على مساحة 5500 متر مربع.

وقد تفقد الوزير والمحافظ أحد الفصول لرياض الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية، واستمعا لشرح مفصل حول النظام التعليمي بالمدرسة وتطبيق أنشطة التوكاتسو.

وأوضح الوزير أن هذا النظام التعليمي يسعى لتلبية الاحتياجات النفسية وتطوير المهارات الأساسية للطفل، مؤكدا على أهمية تعليم الطلاب أنشطة التوكاتسو، والتى تتضمن المهارات الشخصية، وتنمية الذات، والبحث، والمسئولية، واحترام الآخر، وكيفية إدارة الوقت.

منطقة ألعاب للأطفال 

كما تفقد الوزير منطقة الألعاب المخصصة للأطفال بالمدرسة الذى تم تصميمها بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب، ووجه الوزير بالالتزام بعوامل الحماية والأمان من أجل سلامة الطلاب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه المدارس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة؛ لتصبح تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

 

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم محافظ مطروح المدرسة المصرية اليابانية حجر أساس

مواد متعلقة

إجراءات أمنية مشددة أمام لجان الثانوية العامة بمطروح

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

ندب المعمل الجنائى للتعرف على سبب حريق نشب بمخلفات مجمع مدارس بالطالبية

المعمل الجنائى يفحص حريق مجمع مدارس بفيصل

ما بعد الاعدادية 2023.. 28 مدرسة تعليم فني بديلة للثانوية العامة

وزير التعليم يتفقد امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس الوادى الجديد

وزير التعليم يصل الوادى الجديد للاطمئنان على سير امتحانات الدبلومات الفنية

"تعليم البرلمان" تناقش طلبات إحاطة متعلقة بهيئة الأبنية التعليمية.. اليوم

الأكثر قراءة

مصدر: تثبيت أسعار الوقود خلال الربع الثالث من 2023

بعد افتتاح البابا له.. كلمات ترنيمة "سمو الرهبنة" الخاصة بفيلم "التلميذ"

آخر تطورات أزمة سارة زكريا بعد الحفل المثير للجدل فى الساحل

طبيب الأهلى يكشف حالة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد بعد العرض على الخبير النمساوى

وكيل "تعليم البحر الأحمر" يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

كريم نيدفيد يتحدث عن عودته للأهلي ومثله الأعلى محلياً وعالمياً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال