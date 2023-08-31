وزير التعليم ومحافظ مطروح يضعان حجر أساس مدرستين جديدتين بمنطقة الريفية

وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء يسرى عبدالله مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم الخميس، حجر أساس مجمع مدارس سما العلم تعليم أساسي بنات، وأجيال المستقبل من مرحلة حضانة إلى مرحلة ثانوي بنين بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق عبدالله مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح، وجمال الشورى عضو مجلس النواب، وعدد من العمد والمشايخ وأهالي المنطقة والدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح.

مدرسة أجيال المستقبل على مساحة 4287 مترا

واستمع محافظ مطروح ووزير التربية والتعليم ومساعد الوزير للهيئة العامة للابنية التعليمية، لشرح من المهندس طارق عبدالله عن مجمع المدارس حيث أن مدرسة أجيال المستقبل التى سيتم انشاؤها تبلغ مساحتها 4287 متر2 بتكلفة اجمالية تقريبية 16 مليون جنيه.

وأوضح أن مدرسة أجيال المستقبل الجديدة تتكون من أرضى و4 طوابق بسعة 28 فصل " 4 رياض أطفال، 12 ابتدائي، 6 إعدادي، و6 للمرحلة الثانوية، بالاضافة إلى صالة متعددة الأغراض ومجالات ومعمل علوم مطور وفراغات إدارية وملعب على مساحة 420 مترا حيث ستبلغ مساحة المباني الفعلية 575 مترا.

مدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات

وأضاف المهندس طارق عبدالله أن مدرسة سما العلم للتعليم الأساسي بنات، سيتم إنشائها على مساحة 4480 متر2 بتكلفة اجمالية تقريبية 15 مليون جنية مشيرا إلى أن تتكون المدرسة من أرضى و4 طوابق بسعة 22 فصل " 4 رياض أطفال، 12 ابتدائي، و6 للمرحلة الإعدادية " بالإضافة إلى صالة متعددة الأغراض ومجالات وفراغات إدارية وملعب على مساحة 360 متر 2 حيث أن ستبلغ مساحة المباني الفعلية 519 متر 2 تقريبا.

تقليل مشكلة الكثافات المتزايدة

وأكد مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور على أن الغرض من إنشاء المدرستين حل مشكلة الكثافات المتزايدة فى المنطقة والوصول إلى الكثافة المثلى بالمدارس.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث