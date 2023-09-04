وكيل تعليم مطروح يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع لجنة الأمن والسلامة المهنية بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من مديري التعليم الفني وموجه عام رياض الأطفال والجودة والمتابعة الميدانية والتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم المجتمعي والتربية الخاصة، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بحضور صباح نصر الدين، مدير عام الشئون المالية والإدارية.

- مراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية بالمدارس

واستهل وكيل تعليم مطروح الاجتماع بتهنئة الحضور بقرب انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث أوضح أن مهام اللجنة تتركز في مراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية بالمدارس على مستوى المديرية والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، مضيفًا أن انطلاق عمل اللجنة صباح غدٍ الثلاثاء لتفقد المدارس التابعة لإدارات غرب المحافظة، وذلك للاطمئنان على توافر عوامل السلامة والأمن بكل المباني المدرسية في إطار الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر المقبل.

- التحقق من كل معايير الأمان داخل المنشأة التعليمية

وشدد وكيل تعليم مطروح على أعضاء اللجنة أنه خلال جولات المتابعة بالمدارس يتوجب عليهم مراجعة إجراءات الأمن والسلامة المهنية من وصلات الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، المراوح، الشبابيك، بوابات المدارس، طفايات الحريق، الرواكد، وعزل أي منطقة توجد بها صيانة شاملة عزلًا كاملًا، مع الاختصاص كذلك بمتابعة مدي تحقق كل معايير الأمان داخل المنشأة التعليمية.

- تحقيق عام دراسي آمن ومنضبط

وفي نهاية الاجتماع، أوصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لجنة الأمن والسلامة بالتحلي بالجدية والالتزام، وتقدير المسئولية وأداء العمل بأكمل وجه بكل مصداقية وأمانة مهنية، في إطار منظومة عمل متكاملة يسودها التعاون في سبيل تحقيق عام دراسي آمن ومنضبط.

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