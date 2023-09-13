الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطة توزيع منهج اللغة العربية لطلاب الصف السادس الابتدائي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة العربية، لطلاب الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأصدرت الوزارة، نشرة توزيع المنهج على المعلمين الأوائل بمادة اللغة العربية بالإدارات التعليمية.

وجاء توزيع المنهج كالتالي:

الدور الأول (اكتشف ذاتي)

 

الموضوع الأول 

نص الاستماع "كن ولا تكن"

قصة "ما السر؟" 

نص معلوماتي "التفكير وسبل النجاح"

مراجعة عامة علامات إعراب المفرد والمثنى والجمع بنوعه، التنوين

 

الموضوع الثاني (قدراتي)

شعر "فى يوم الشباب" 

نص معلوماتي "أنا ذكي"

النحو (الضمير البارز المنفصل والمتصل)

 

"التعليم" تعلن المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائىى

الموضوع الثالث (فكري)

 

نص الاستماع "أسرارى سر نجاحي" 

نص معلوماتي “فكر بإبداع” 

 

 

الدور الثاني (علاقتي بالآخرين)

 

الموضوع الأول 

نص الاستماع (حوار مع المعلمين )، قصة "اذناى بخير" ، نص معلوماتي "فن الاستماع"

النحو (الأسماء الخمسة)، (الخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية)، مراجعة المد بالألف والواو والياء)

 

الموضوع التاني (التواصل)

شعر “دع الايام تفعل ما تشاء”، نص معلوماتي "الإشارة تواصل".

النحو (خبر الجملة الفعلية وخبر شبه جملة)

 

الموضوع الثالث 

نص الاستماع (اتصال أم انفصال)

النحو (مراجعة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء)

 

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رابط تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 رياضيات pdf

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما لجميع مديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه يوم ٣٠ سبتمبر الجاري وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

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وجاءت توجيهات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد كالتالي:

١- تطبيق اليوم الرياضي، وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حده، دون التأثير على خطة توزيع المنهج، وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، دون التأثير على الخطة توزيع المنهج، يتم تقسيم طلاب نفس الصف - فى حالة ارتفاع كثافة الطلاب بالصف - بين ممارسة النشاط الرياضي والفني والعلمي، طوال اليوم المخصص لذلك، والتعاون مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لتوفير الأدوات اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، وتنظيم المسابقات وتوزيع الهدايا العينية على الطلاب المتميزين، والمساهمة في رعاية الطلاب الموهوبين منهم.

 

٢-  تفعيل استخدام السبورات الذكية بجميع المدارس.

 

٣- الاطمئنان على استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية، والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية.

 

٤- اتخاذ إجراءات صيانة، وتزويد وتحديث كافة أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) بالبرامج الحديثة، والمتضمنة داخل مناهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

٥- تحميل جميع المناهج الإلكترونية والتفاعلية من الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الموقع الإلكتروني لكل مديرية تعليمية، لإتاحتها للطلاب.

 

٦- تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة الخائنة في تبادل المراسلات بين الجهات التابعة للوزارة، تجنبا لإهدار الوقت، وترشيدا للنفقات، وتوقيف مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل مدرسة لتسهيل عملية التواصل فيما بينها وبين أولياء الأمور والطلاب والرد على كافة استفساراتهم ومقترحاتهم.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم، على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بهذا الكتاب الدوري.

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