"التعليم" تعلن المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائىى

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات بشأن المقررات الدراسية المقرر تدريسها لطلاب المرحلة الابتدائية بداية من مرحلة رياض الاطفال وحتي الصف السادس الابتدائي للعام الدراسى الحالي 2023،2024م.

المقررات الدراسية

ننشر المقررات الدراسية لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية:

ـ مقرر مرحلة KG1 :

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

-دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math

-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

-دليل معلم القيم واحترام الاخر

-كتاب Connect

- كتاب Connect Plus

-دليل معلم Connect

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية

-دليل معلم اكتشف باللغة العربية

-كتاب اكتشف باللغة الانجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الانجليزية

-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

ـ مقرر مرحلة KG2

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

-دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math

-كتاب القيم واحترام الاخر (معاً نبني)

-دليل معلم القيم واحترام الاخر

-كتاب Connect

-دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية

-دليل معلم اكتشف باللغة العربية

-كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية

-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

◘ مقرر الصف الأول الابتدائي:

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

-دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

-كتاب التربية الدينية المسيحية

دليل معلم التربية الدينية المسيحية

-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

-دليل معلم القيم واحترام الاخر

-كتاب Connect

-دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية

-دليل معلم اكتشف باللغة العربية

-كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية

-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

◘ مقرر الصف الثاني الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

-دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

-كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

-دليل معلم القيم واحترام الاخر

-كتاب Connect

- كتاب Connect Plus

-دليل معلم Connect

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الرياضية

كتاب اكتشف باللغة العربية

-دليل معلم اكتشف باللغة العربية

-كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية

-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

◘ مقرر الصف الثالث الابتدائي

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

-كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

-دليل معلم القيم واحترام الآخر

-كتاب Connect

-دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الرياضية

- كتاب اكتشف باللغة العربية

-دليل معلم اكتشف باللغة العربية

-كتاب اكتشف باللغة الإنجليزية

- دليل معلم اكتشف باللغة الإنجليزية

-كتاب اكتشف باللغة الفرنسية

ـ مقرر الصف الرابع الابتدائي :

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

-كتتاب العلوم باللغة العربية

-دليل معلم العلوم باللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية

-دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية

- كتاب العلوم باللغة الفرنسية

-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

-دليل معلم الرياضيات باللغة الإنجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

-دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

-دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الانجليزية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

-كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

-دليل معلم القيم واحترام الآخر

-كتاب الدراسات الاجتماعية

-دليل معلم الدراسات الاجتماعية

-كتاب Connect

-دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الفنية

-دليل معلم التربية الرياضية

-دليل معلم التربية الموسيقية

-دليل معلم المهارات المهنية

_مقرر الصف الخامس الابتدائي :

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

-كتاب العلوم باللغة العربية

-دليل معلم العلوم باللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية

-دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية

- كتاب العلوم باللغة الفرنسية

-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

-دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

-دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

-كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

-دليل معلم القيم واحترام الآخر

-كتاب الدراسات الاجتماعية

-دليل معلم الدراسات الاجتماعية

-كتاب Connect

-دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الفنية

-دليل معلم التربية الرياضية

-دليل معلم التربية الموسيقية

-دليل معلم المهارات المهنية

_ مقرر الصف السادس الابتدائي :

- كتاب اللغة العربية (تواصل)

- دليل معلم اللغة العربية

-كتاب العلوم باللغة العربية

-دليل معلم العلوم باللغة العربية

- كتاب العلوم باللغة الإنجليزية

-دليل معلم العلوم باللغة الإنجليزية

- كتاب العلوم باللغة الفرنسية

-كتاب الطالب رياضيات باللغة العربية

- دليل معلم الرياضيات باللغة العربية

- كتاب الطالب رياضيات Math

-دليل معلم الرياضيات باللغة الانجليزية Math

- كتاب الطالب رياضيات باللغة الفرنسية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

-دليل معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

-دليل كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية

-كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الفرنسية

- كتاب التربية الدينية الإسلامية

-دليل معلم التربية الدينية الإسلامية

-كتاب التربية الدينية المسيحية

- دليل معلم التربية الدينية المسيحية

-كتاب القيم واحترام الآخر (معاً نبني)

-دليل معلم القيم واحترام الآخر

-كتاب الدراسات الاجتماعية

-دليل معلم الدراسات الاجتماعية

-كتاب Connect

-دليل معلم Connect

- كتاب Connect Plus

- دليل معلم Connect Plus

-دليل معلم التربية الفنية.

-دليل معلم التربية الرياضية.

-دليل معلم التربية الموسيقية.

-دليل معلم المهارات المهنية.