لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات وتوقيت ظهورها

يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية 2023، عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات، حيث أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني غدا الخميس ، حيث بدأ موقع التنسيق الإلكتروني إتاحة باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى غدا الخميس الموافق 14/9/2023 .

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات

حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة غداً أخر يوم في المرحلة وسيعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال 48 ساعة من انتهاء مرحلة التسجيل علي الموقع الإلكتروني للتنسيق من هنا.

الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2022

وجاء الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الدبلوم الصناعي خمس سنوات لعام 2022

هندسة بترول وتعدين السويس 99.61

كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56

هندسة طنطا 99.22

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17

هندسة كفر الشيخ 99.17

هندسة الإسكندرية 98.78

هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67

هندسة القاهرة 98.61

هندسة المنصورة 98.61

هندسة بنها 98.50

هندسة الطاقة أسوان 98.44

هندسة جنوب الوادي 98.44

هندسة الزقازيق 98.44

هندسة بنها بشبرا 98.44

هندسة حلوان 98.44

هندسة حلوان بالمطرية 98.33

هندسة بني سويف 98.33

هندسة الفيوم 98.28

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28

هندسة المنيا 98.28

هندسة أسوان 98.22

هندسة دمياط 98.22

هندسة عين شمس 98.22

هندسة أسيوط 98.17

هندسة بور سعيد 98.17

هندسة السويس 98.17

هندسة سوهاج 98.11

تربية حلوان 97.89

تربية السويس 97.78

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 97.78