لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات وتوقيت ظهورها
يبحث الكثير من طلاب الدبلومات الفنية 2023، عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات، حيث أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني غدا الخميس ، حيث بدأ موقع التنسيق الإلكتروني إتاحة باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى غدا الخميس الموافق 14/9/2023 .
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 5 سنوات
حيث ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة غداً أخر يوم في المرحلة وسيعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال 48 ساعة من انتهاء مرحلة التسجيل علي الموقع الإلكتروني للتنسيق من هنا.
الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد 2022
وجاء الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الدبلوم الصناعي خمس سنوات لعام 2022
- هندسة بترول وتعدين السويس 99.61
- كلية الهندسة جامعة دمنهور 99.56
- هندسة طنطا 99.22
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 99.17
- هندسة كفر الشيخ 99.17
- هندسة الإسكندرية 98.78
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 98.67
- هندسة القاهرة 98.61
- هندسة المنصورة 98.61
- هندسة بنها 98.50
- هندسة الطاقة أسوان 98.44
- هندسة جنوب الوادي 98.44
- هندسة الزقازيق 98.44
- هندسة بنها بشبرا 98.44
- هندسة حلوان 98.44
- هندسة حلوان بالمطرية 98.33
- هندسة بني سويف 98.33
- هندسة الفيوم 98.28
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 98.28
- هندسة المنيا 98.28
- هندسة أسوان 98.22
- هندسة دمياط 98.22
- هندسة عين شمس 98.22
- هندسة أسيوط 98.17
- هندسة بور سعيد 98.17
- هندسة السويس 98.17
- هندسة سوهاج 98.11
- تربية حلوان 97.89
- تربية السويس 97.78
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 97.78
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 97.78
- معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 97.67
- تربية المنيا 97.61
- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 97.56
- معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 97.50
- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 97.44
- معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 97.28
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 97.25
- العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 97.20
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 97.20
- معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 97.17
- تربية نوعية طنطا 97.17
- معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 97.11
- الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 97.06
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 97.05
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 96.97
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 96.90
- معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.85
- معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 96.83
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.83
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 96.83
- معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 96.78
- معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 96.70